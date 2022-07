Η Μύκονος είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα αστέρια της Formula 1

Ένα-ένα τα κομμάτια του παζλ για την επιστροφή της ποδοσφαιρικής ομάδας των πιλότων στην Ελλάδα μπαίνουν στη θέση τους.

Απομένει ακριβώς ένας μήνας για την ημερομηνία που ευελπιστούμε να δούμε ξανά τη Nazionale Piloti, την ποδοσφαιρική ομάδα των πιλότων της Formula 1, να… «πατάει γκάζι» επί Ελληνικού Εδάφους.

Μετά το Στάδιο Καραϊσκάκη τον Αύγουστο του 2006 και το Γήπεδο του Ατρομήτου στο Περιστέρι ένα χρόνο αργότερα, όπως σας έχουμε ενημερώσει γίνονται εντατικές προσπάθειες για να τριτώσει το… καλό. Η επίσκεψη του Προέδρου της Nazionale Piloti, Μάριο ντι Νατάλε, είχε άκρως θετικό πρόσημο και μπορούμε να μοιραστούμε κάποιες νέες λεπτομέρειες σχετικά με το όλο project.

Αρχικά, το αποτέλεσμα των συζητήσεων με τον Δήμαρχο Μυκόνου, Κωνσταντίνο Κούκα. Στην πολύωρη συνάντηση των δύο ανδρών και του εκπροσώπου της Nazionale Piloti στην Ελλάδα, Κώστα Μαστοράκη, επιβεβαιώθηκε πως η τοπική αρχή θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλιστεί άριστη διοργάνωση. Παραχωρώντας το Δημοτικό Στάδιο Κόρφου Μυκόνου και διασφαλίζοντας πως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις για την ασφάλεια των πιλότων αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του νησιού, παρότι ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί σε μία ημερομηνία όπου η Μύκονος «βουλιάζει» από κόσμο.





Παράλληλα, η διοργάνωση θα γίνει υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την ενεργή συμμετοχή του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού (Sport Management Lab).

Όμως τα θετικά μηνύματα δεν έρχονται μόνο από τους τοπικούς φορείς, έρχονται και από το εξωτερικό. Ένας άλλος φίλος της Ελλάδας και πρώην οδηγός αγώνων, ο Μάουρο Σέρα, ακολουθεί ένα παράλληλο δρόμο και ουσιαστικά διαχειρίζεται την ποδοσφαιρική ομάδα All Star For the Children, τη «μεικτή αστέρων» που υπό τον Πρίγκιπα Αλβέρτο, δίνει αγώνες για φιλανθρωπικούς σκοπούς και παραδοσιακά αποτελεί την αντίπαλο της Nazionale Piloti στον αγώνα που γίνεται πριν το Grand Prix του Μονακό.

Μαζί με τον Σέρα που την περίοδο 1978-1981 ήταν δοκιμαστής της Theodor F1 Team και έχει στο ενεργητικό του μία «γεμάτη» καριέρα σε αγώνες αντοχής και όχι μόνο, πρέπει να περιμένουμε στο νησί των ανέμων και τον άλλοτε σταρ του Ιταλικού Ποδοσφαίρου και της Μίλαν, Μάρκο Σιμόνε. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, την πρόθεση να λάβει μέρος στον αγώνα εξέφρασε και ο Αντρέα Καζιράγκι, εγγονός της θρυλικής Γκρέις Κέλι.





Κι αν οι προαναφερθέντες πιθανώς να αποτελέσουν «μετεγγραφές» της Nazionale Piloti αποκλειστικά για αυτό τον αγώνα, πάμε να δούμε πως έχουν τα πράγματα σχετικά με οδηγούς. Σύμφωνα με τον Κώστα Μαστοράκη, από τους εν ενεργεία οδηγούς είναι επιβεβαιωμένη η παρουσία στην Ελλάδα του Πιερ Γκασλί της Scuderia AlphaTauri.

Είναι εξαιρετικά πιθανό να δούμε για μία ακόμα φορά σε ελληνικό νησί τον Φερνάντο Αλόνσο της Alpine ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, μπορεί όταν γεννήθηκε η ιδέα του project να είχε ήδη οργανώσει τις διακοπές του με προορισμό την Ισπανία, ωστόσο αναζητείται η κατάλληλη φόρμουλα για να καταφέρει να κάνει ένα ταξίδι-αστραπή, μόνο για τον αγώνα. Άλλωστε πέρυσι τη λάτρεψε στη Μύκονο, πράγμα που επιβεβαίωσε πρόσφατα απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Gazzetta.





Τις τελευταίες ημέρες έχει μπει στο κάδρο και ο νικητής του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας, Κάρλος Σάινθ, που είναι σε ανοιχτή επικοινωνία σχετικά με τον Τόνιο Λιούτσι. Νυν αγωνοδίκη της FIA και πρώην πιλότο της F1 (με 81 εκκινήσεις με Toro Rosso, Red Bull Racing, Force India και HRT, καθώς και 26 κερδισμένους βαθμούς). Ο 40χρονος Ιταλός είναι λάτρης της Ελλάδας και αναμένεται να είναι η ψυχή της διοργάνωσης, μαζί με έναν συμπατριώτη του που έχει τσεκάρει ήδη εισιτήρια για τον Αύγουστο: τον Τζιανκάρλο Φιζικέλα! Ο πρώην οδηγός των Ferrari, Renault, Force India, Benetton, Sauber, Minardi και Jordan με τις τρεις νίκες στο ενεργητικό του, αναμένεται να ξεδιπλώσει πρώτα το γνωστό ταλέντο του στο χορτάρι κι έπειτα, το άγνωστο στο ευρύ κοινό, ως dj (!) σε πάρτι που θα γίνει στο SantAnna.

Επιβεβαιωμένη φέρεται να είναι ακόμα η παρουσία του οδηγού του DTM, Μάρο Ένγκελ, του θρύλου των δύο τροχών Μαξ Μπιάτζι αλλά και του κορυφαίου αθλητή αλπικού σκι, Κρίστιαν Γκεντίνα, που όταν άφησε τις πλαγιές ξεκίνησε τους αγώνες! Κι αναμένουμε τους επόμενους...





Κάπως έτσι έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας και παρότι είναι σαφές πως ακόμα πρέπει να «κουμπώσουν» κάποια πράγματα για να γίνει αυτός ο αγώνας πραγματικότητα, σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο!