Ο Ολλανδός οδηγός έχει αφήσει πίσω του την επαφή που είχε με τον Λιούις Χάμιλτον στο Βρετανικό Grand Prix του 2021.

Το περυσινό Grand Prix Μ. Βρετανίας σημαδεύτηκε από την επαφή που είχαν στη στροφή Κοπς οι δύο διεκδικητές του τίτλου, Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον. Ο οδηγός της Red Bull Racing κατέληξε στα προστατευτικά ελαστικά, ενώ αυτός της Mercedes-AMG δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων καθώς οι αγωνοδίκες τον έκριναν υπαίτιο.

Όμως αυτό δεν τον απέτρεψε από το να κερδίσει τον αγώνα, κάνοντας το καθοριστικό προσπέρασμα για την 1η θέση στον 51ο από τους 52 γύρους του αγώνα. Αυτό ήταν και το σημείο κλειδί στη μάχη των δύο διεκδικητών που άλλαξε τις σχέσεις τους προς το χειρότερο, με την κόντρα τους να κορυφώνεται.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά στο πλαίσιο των συνεντεύξεων τύπου του φετινού αγώνα, ξεκαθάρησε πως έχει αφήσει πίσω του τη σύγκρουση που είχε με τον Χάμιλτον.

«Φυσικά, η σύγκρουση δεν ήταν ωραία αλλά λατρεύω την πίστα. Μου αρέσει πολύ να βρίσκομαι στο Σίλβερστον. Έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πηγαίνουμε πολύ γρήγορα στην πίστα αυτή. Δεν κρατάω καμία κακία για ότι έγινε, πιστεύω πως μπορώ εύκολα να αφήνω στην άκρη τις καταστάσεις αυτές. Φυσικά και δεν ήταν ωραίο αυτό που έγινε. Αλλά το αντιμετωπίζω. Η σύγκρουση πέρυσι δεν ήταν ωραία αλλά φέτος θα προσπαθήσω φυσικά να κερδίσω», ήταν τα λόγια του Ολλανδού οδηγού.

Στη φετινή σεζόν, η θέση των δύο οδηγών είναι πολύ διαφορετική. Ο Φερστάπεν βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 6 νίκες, ενώ από τη μεριά του ο Χάμιλτον δεν έχει στα χέρια του ένα μονοθέσιο να παλέψει για το βάθρο - τουλάχιστον υπό κανονικές συνθήκες. Η διαφορά τους είναι 98 βαθμοί μετά από εννέα αγώνες.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την επαφή των Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον στο GP Μ. Βρετανίας του 2021...



Hamilton 💥 Verstappen



There was plenty of drama on our last visit to Silverstone, including this on the opening lap 👀#BritishGP #F1 pic.twitter.com/pTKqSeYhtS