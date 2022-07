H αστυνομία του Νορθάμπτονσιρ εξέδωσε ανακοίνωση και καλεί τους θεατές του αγώνα να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση.

Πάνε πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που είδαμε κάποιον να εισβάλλει στην πίστα κατά τη διάρκεια Grand Prix του μαγικού κόσμου της Formula 1, όμως αυτό είναι κάτι που ίσως συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Σίλβερστον.

Η αστυνομία του Νορθάμπτονσιρ έλαβε αξιόπιστες όπως τις θεωρεί πληροφορίες, ότι μια ομάδα διαδηλωτών σχεδιάζει να διακόψει το Βρετανικό Grand Prix της και πιθανώς να εισβάλει στην πίστα την ημέρα του αγώνα.

Μάλιστα είναι κάτι που είχε συμβεί ξανά στο Σίλβερστον, το 2003, όταν στον γύρο 11 του αγώνα εντοπίστηκε στην ευθεία Χάνγκαρ ένας διαδηλωτής που φορούσε κιλτ και κρατούσε πλακάτ που έγραφαν «Διαβάστε τη Βίβλο» και «Η Βίβλος έχει δίκιο σε όλα». Δείτε τη στιγμή αυτή στο YouTube...

Παρότι δεν έχει γνωστοποιηθεί το αντικείμενο που μπορεί να έχει αυτή η διαμαρτυρία, η τοπική αστυνομία έχει ξεκινήσει καμπάνια και μέσω social media, ώστε να έχει άπαντες σε εγρήγορση.

Μάλιστα, κάλεσε τους επίδοξους διαδηλωτές σε διάλογο, μέσω του επικεφαλής ερευνητή Τομ Τόμσον: «Θέλω να απευθυνθώ σε αυτή την ομάδα ανθρώπων και να τους παρακαλέσω να μη θέσουν εαυτούς, οδηγούς, κριτές, εθελοντές και θεατές σε κίνδυνο. Η είσοδος στην αγωνιστική διαδρομή εν μέσω αγώνα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και θέτει ζωές σε κίνδυνο. Η διαμαρτυρία είναι ανθρώπινο δικαίωμα σε αυτή τη χώρα και με χαρά να συζητήσουμε και να σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε μία ειρηνική διαμαρτυρία στην πίστα. Ζητάμε μόνο να μη δημιουργήσετε μία κατάσταση που μπορεί να θέσει ζωές σε κίνδυνο».

In this video, Chief Inspector Tom Thompson talks about the policing operation at #Silverstone and reiterates to potential protestors not to put anyone in danger. pic.twitter.com/7SqTGyv5Ki

Για τα παραπάνω υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και πρόληψης, με πιο αυστηρούς ελέγχους, που έχει βαφτιστεί «Επιχείρηση Pitlane». Υπάρχει μάλιστα και ειδική τηλεφωνική γραμμή μέσω της οποίας μπορούν να υπάρξουν καταγγελίες επί του θέματος.

Ας ελπίσουμε πως όλα θα κυλήσουν ομαλά. Ο αγώνας της Κυριακής αρχίζει στα 5 ώρα Ελλάδας και μισή ώρα νωρίτερα, θα έχουμε το LIVE του Gazzetta με όλες τις πληροφορίες για όσα συμβαίνουν στο Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας.



If you’re heading to Silverstone for the #BritishGP have a great time.



❗ Be patient with security checks and staff



🔊 Report to security if you see something that doesn’t seem right



🏎 Enjoy the event



➡️ Read our safety advice – https://t.co/3dCxxLY3Av#BeSafeBeSound pic.twitter.com/mJP3vMOX2a