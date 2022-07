Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής F1 έστειλε το δικό του μήνυμα κατά του ρατσισμού και υπερασπίστηκε τον Νέλσον Πικέ.

Το μεγάλο θέμα της εβδομάδας δεν είναι άλλο από τη ρατσιστική επίθεση του Νέλσον Πικέ προς τον Λιούις Χάμιλτον. Το συμβάν αυτό προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με την ίδια τη Formula 1 και τους οδηγούς να παίρνουν το μέρος του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

Παρά το γεγονός πως ο Βραζιλιάνος ζήτησε συγγνώμη λέγοντας πως δεν χρησιμοποίησε ρατσιστική γλώσσα έναντι του Βρετανού, το θέμα δεν έχει κλείσει ακόμη. Ο κόσμος της Formula 1 βρίσκεται αυτό το τριήμερο στο Σίλβερστον για το Grand Prix Μ. Βρετανίας, με αρκετούς οδηγούς να τοποθετούνται επί του θέματος.

Ένας εξ’ αυτών είναι ο... "γαμπρός" του Πικέ, Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος αναφέρθηκε στο συμβάν: «Όλοι είναι κατά του ρατσισμού. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να πεις πάνω σε αυτό. Πιστεύω πως οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν, παρά το γεγονός πως έρχονται από διαφορετική κουλτούρα δεν είναι σωστές. Ας γίνει ένα μάθημα για το μέλλον να μην χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα, διότι είναι ιδιαίτερα προσβλητική και σήμερα τραβά όλο και περισσότερη προσοχή».

Ο Φερστάπεν γνωρίζει προσωπικά τον Νέλσον Πικέ, μιας και διατηρεί σχέση με την κόρη του, Κέλι. Όμως ο Ολλανδός πιστεύει πως ο «πεθερός» του όπως τον αποκαλεί δεν είναι ρατσιστής: «Έχω περάσει αρκετό χρόνο με τον Νέλσον και σίγουρα δεν είναι ρατσιστής. Είναι ένας καλός και χαλαρός τύπος. Είμαι σίγουρος πως συνειδητοποίησε όπως φαίνεται και στην ανακοίνωσή του πως η λέξη αυτή έχει δύο ερμηνείες. Αλλά είναι καλύτερο να μην χρησιμοποιείται. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η λέξη, γενικά η προσβλητική συμπεριφορά προς τον οποιοδήποτε άνθρωπο, οποιουδήποτε χρώματος δεν είναι σωστή. Πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στηv F1 με τον Λιούις».

Επιπλέον ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing δήλωσε πως δεν έχει μιλήσει με τον Χάμιλτον σχετικά με το θέμα, όμως στηρίζει τον Βρετανό: «Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε διότι έχει όλο μου το σεβασμό όπως κάθε άλλος οδηγός. Γνωρίζει πως αισθάνομαι για την κατάσταση αυτή όπως όλοι οι οδηγοί. Μαζί με τη Formula 1 και τον Λιούις στηρίζουμε όλοι τις προσπάθειες που γίνονται για την καταπολέμηση του ρατσισμού».

Catch!! 😄 Getting up close with the fans on #BritishGP Thursday 👋 pic.twitter.com/qDFAWeBF1Y