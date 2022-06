Στο Λαύριο το RAFNAR LEGENDS OF THE SEA 2022: EmPowered by YAMAHA

To RAFNAR LEGENDS OF THE SEA 2022: EmPowered by YAMAHA είναι μία γιορτή για τους λάτρεις της ζωής, και τους θαυμαστές της αληθινής περιπέτειας.

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου στην Olympic Marine Λαυρίου , από τις 11 το πρωί έως το τέλος της ημέρας , η RAFNAR Hellas μαζί με τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | Y AMAHA , θα κηρύξουν την επίσημη έναρξη του ελληνικού καλοκαιριού σε μια αναπάντεχη συνάντηση δίπλα στην θάλασσα.

Μέσα στο νερό θα θαυμάσετε και θα δοκιμάστε το επαναστατικό RAFNAR 1200 στην κλασική έκδοση Cabin, καθώς και στις δύο νέες εκδόσεις Targa και Cross Cabin, η κάθε μία από αυτές εξοπλισμένη με τους νέους, κορυφαίους κινητήρες 300hp V6 σε τριπλή τοποθέτηση, και τους πανίσχυρους κινητήρες XTO 425hp V8 σε διπλή τοποθέτηση, με το σύστημα Helm Master EX της Y AMAHA .

Στους χώρους του φεστιβάλ, το απόλυτο sport scooter TMAX Tech Max , η εμβληματική a dventure μοτοσυκλέτα Ténéré 700 World Raid , η custom με θαλάσσιες επιρροές μοτοσυκλέτα XSR 125 , το διθέσιο όχημα παντός εδάφους RMAX 1000 SE , το υψηλών επιδόσεων WaveRunner FX Cruiser SVHO και το εμπνευσμένο από το αγωνιστικό DNA της Y AMAHA , SuperJet , θα «κλέψουν την παράσταση». Την πρεμιέρα του στο Ελληνικό κοινό θα κάνει επίσης, το ηλεκτρικό scooter NEO’s .