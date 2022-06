H F1 κάνει αποφασιστικά βήματα προς το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα (vid)

Η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού παρουσίασε τις κινήσεις της προς αυτό το φιλόδοξο στόχο για το 2030.

Πίσω στο 2019 η Formula 1 ανακοίνωσε μία Στρατηγική Βιωσιμότητας, που ως μέρος της έθετε το 2030 ως τη χρονιά στην οποία φιλοδοξούσε να έχει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Και κάνει συγκεκριμένα βήματα προς αυτό το στόχο.

Η αρχή έγινε με το moto «από το εργοστάσιο, στην καρό σημαία» και με την προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων στο σπορ (ομάδες, promoters, συνεργάτες, FIA) να συνεισφέρουν στην μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από τους αγώνες της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το πλέον αποφασιστικό βήμα θα έρθει με τα 100% βιώσιμα καύσιμα που θα χρησιμοποιούνται στη Formula 1 από το 2026, όταν θα έρθει η νέα γενιά υβριδικών κινητήρων.





Μετά λοιπόν τη δημιουργία του πιο αποδοτικού υβριδικού κινητήρα στον κόσμο, το σπορ, περνάει σε ακόμα πιο φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, με τη δουλειά πάνω στα νέα καύσιμα να έχει ήδη ξεκινήσει. Σε συνεργασία με τη FIA και την Aramco που αποτελεί Παγκόσμιο Συνεργάτη του σπορ και πάροχο των καυσίμων σε ομάδες και κατασκευαστές.





Παρότι τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% των εκπομπών ρύπων του σπορ, η ταχεία εξέλιξη μέσω της Formula 1 εκτιμάται πως μπορεί να έχει γρήγορα, τεράστια οφέλη στις παγκόσμιες μεταφορές και μετακινήσεις. Κι αυτό διότι εξελίσσεται με γνώμονα την βραχυπρόθεσμη χρήση του σε επιβατικά οχήματα.





Η FIA ανακοίνωσε πως την τελευταία τριετία έχει εισάγει αυξημένο αριθμό απομακρυσμένων λειτουργιών, μειώνοντας τα φορτία που ταξιδεύουν από πίστα σε πίστα. Επίσης επανασχεδίασε τα κοντέινερ που χρησιμοποιεί, ώστε να είναι πιο αποδοτική η μεταφορά τους. Στα γραφεία της σύντομα όλα θα λειτουργούν με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ το επίτευγμα της τηλεοπτικής μετάδοσης μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος πέρυσι στο Σίλβερστον, θα επαναληφθεί και φέτος.





Η F1 έχει λάβει την πιστοποίηση Διαχείρισης Βιωσιμότητας τριών αστέρων από τη FIA, που είναι η υψηλότερη δυνατή, ενώ παρέχει κατευθύνσεις σε όλους τους Promoters επιδιώκοντας την πραγματοποίηση όσο γίνεται πιο φιλικών προς το περιβάλλον events. Αυτές αφορούν στην ενέργεια, την ανακύκλωση, τα απορρίμματα και τους τρόπους μετακινήσεων.





Αυτά έγιναν και γίνονται. Όμως η F1 ανακοίνωσε και τι ακολουθεί. Επιβεβαιώθηκε αυτό που διέρρευσε πριν από μερικές ημέρες – η θέληση να «γκρουπαριστούν» οι αγώνες βάσει γεωγραφικής θέσης. Έτσι ώστε να μειωθούν τα ταξίδια και οι μεταφορές ανά τον πλανήτη.





Θα αναζητηθούν τρόποι να μειωθεί το αποτύπωμα των μετακινήσεων των εργαζόμενων στο σπορ αλλά και των θεατών στους αγώνες και θα επικοινωνηθεί σε όλη την κοινότητα των αγώνων η ανάγκη επίτευξης των στόχων μηδενικού αποτυπώματος.

Τέλος, θα υπάρξει συνεργασία με τους υποστηρικτικούς θεσμούς, τη Formula 2 και τη Formula 3, με στόχο τη δοκιμή βιώσιμων καυσίμων ώστε να επιταχυνθεί η πλήρης χρήση τους.

