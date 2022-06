Όλα υπέρ του πρωτοπόρου της βαθμολογίας, που άνοιξε ακόμα περισσότερο τη διαφορά στην πρώτη θέση.

Το Ράλλυ Σαφάρι στην Κένυα είναι ένας δύσκολος, σκληρός και γεμάτος απρόοπτα και ανατροπές αγώνας, αλλά εκείνος που δεν δείχνει να επηρεάζεται είναι ο Κάλε Ροβάνπερα. Ο νεαρός Φινλανδός είναι ταχύτατος και αλάνθαστος στο τιμόνι του Toyota GR Yaris Rally1 και στο τέλος της δεύτερης ημέρας είδε το προβάδισμά του να μεγαλώνει και να ξεπερνάει τα 40 δευτερόλεπτα από τον δεύτερο, βάζοντας θα θεμέλια για άλλη μία νίκη στο φετινό WRC.

Και σε αυτήν τη δεύτερη ημέρα του αγώνα δεν έλειψαν οι προκλήσεις για τα πληρώματα. Οι Ειδικές Διαδρομές είναι δεδομένα σκληρές αλλά στην εγγενή δυσκολία τους προστέθηκαν και οι καιρικές συνθήκες, που έκαναν ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή τους. Ειδικά η βροχή που έπεσε στο δεύτερο σκέλος του αγώνα μετέτρεψε τμήμα των ΕΔ σε λάσπη, κάνοντας τα αυτοκίνητα να γλιστρούν σαν να ήταν σε πάγο.

The rain has arrived! 😮🌧 Tune in now >> https://t.co/CcAgreEr5f #WRC I #WRCLive | #SafariRallyKenya | @wrcsafarirally pic.twitter.com/3G1uiEUOeI

Ο Έλφιν Έβανς, επίσης με Toyota Yaris, κέρδισε μία θέση σε σχέση με χθες και πλέον βρίσκεται στη 2η θέση της γενικής κατάταξης. Ο Βρετανός είχε τις στιγμές του και κάποια δέντρα τα είδε λίγο πιο κοντά από ό,τι θα ήθελε, ωστόσο παρέμεινε στο δρόμο και βρίσκεται σε πορεία βάθρου. Άλλο ένα Toyota Yaris βρίσκεται στην 3η θέση και είναι αυτό που οδηγεί ο Τακαμότο Κατσούτα. Ο Ιάπωνας πριν από την τελευταία ΕΔ της ημέρας είχε χάσει την 3η θέση από τον Τιερί Νεβίλ, ωστόσο ο Βέλγος της Hyundai έχασε πάρα πολύ χρόνο στη 13η ΕΔ και έμεινε στην 5η θέση της γενικής.

Λίγο πιο μπροστά, στην 4η θέση, βρίσκουμε το 4ο Toyota Yaris στην πρώτη 4άδα και είναι αυτό που οδηγεί ο Σεμπαστιέν Οζιέ. Ο Γάλλος, μετά το χρόνο που έχασε την Παρασκευή έμεινε εκτός διεκδίκησης της νίκης και κάνει ένα σταθερό αγώνα χωρίς να απειλεί και χωρίς να απειλείται. Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ με Hyundai i20 N ακολουθεί στην 6η θέση και ακολουθούν τα δύο Ford Puma Rally1 των Κρεγκ Μπριν και Ζουρντάν Σερδερίδη.

⚠️ @OttTanak has stopped within touching distance to the end of SS10#WRCLive | #WRC | #SafariRallyKenya