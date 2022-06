Η γερμανική εταιρεία πραγματοποίησε μία πολύ σημαντική παρουσίαση στο Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ, που αλλάζει δραματικά τους αγώνες αντοχής.

Η Porsche επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία του WEC, Hypercar, και της IMSA, GTP από το 2023 με τη νέα 963. To αγωνιστικό έχει βασιστεί στο σετ κανονισμών LMDh και αναμένεται να κάνει το αγωνιστικό του ντεμπούτο στις 24 Ώρες της Daytona τον ερχόμενο Ιανουάριο. Το αγωνιστικό πρόγραμμα της γερμανικής εταιρείας έχει αναλάβει η Penske Motorsport, που θα έχει δύο συμμετοχές τόσο στο WEC όσο και στην IMSA.

Η νέα Porsche 963 είναι η διάδοχος της 919 Hybrid που αγωνίστηκε στην LMP1 από το 2014 μέχρι και το 2017, κερδίζοντας το παγκόσμιο πρωτάθλημα αντοχής και τις 24 Ώρες Λε Μαν τρεις φορές (2015, 2016 και 2017). Η γερμανική εταιρεία αποκάλυψε τα επίσημα χρώματα της εργοστασιακής ομάδας στο Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ, με το αγωνιστικό αυτοκίνητο να κάνει το ντεμπούτο του στο ευρύ κοινό στη διάσημη ανάβαση.

Το νέο LMDh αγωνιστικό φορά έναν biturbo V8 4,6 λίτρων και συνδυάζει ένα υβριδικό σύστημα που δίνει επιπλέον ισχύ στους πίσω τροχούς. Το κινητήριο σύνολο έχει βασιστεί σε αυτό της 918 Spyder. Το σασί, όπως ορίζουν οι κανονισμοί της LMDh, βασίζεται σε αυτοκίνητο LMP2, με την Porsche να έχει επιλέξει τη Multimatic ως συνεργάτη της στο νέο της αγωνιστικό πρόγραμμα. Το σχεδιαστικό τμήμα των Γερμανών θέλησε να συνδυάσει το ένδοξο παρελθόν και το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας με στιλιστικές πινελιές από τα δοξασμένα Group C όπως η 956 και η 962, αλλά και από τα τωρινά αυτοκίνητα δρόμου είναι εμφανή.

#PorschePenskeMotorsport - From 2023, two of the new #Porsche963 hybrid #LMDh prototypes will be fielded in both the @FIAWEC and the @IMSA.



Today, the launch of car & team @fosgoodwood marked the beginning of a fascinating Endurance era - our film #HeadAndHeart explains why pic.twitter.com/1ktngaigvK