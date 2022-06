Για έναν ακόμη χρόνο ο Γάλλος θα παραμείνει οδηγός της ιταλικής ομάδας, όπως επιβεβαιώθηκε επίσημα.

Ένα από τα πιο καυτά ονόματα της φετινής μετεγγραφικής περιόδου της Formula 1 ήταν δίχως αμφιβολία ο Πιέρ Γκασλί. Ο Γάλλος ήταν υποψήφιος για αρκετά cockpit το 2023, όμως η Red Bull δεν ήταν διατεθειμένη να τον αφήσει να φύγει από τις τάξεις της.

Με κάθε επισημότητα, η Scuderia AlphaTauri ανακοίνωσε πως ο Γκασλί θα παραμείνει οδηγός της και το 2023. Ο 26χρονος Γάλλος οδήγησε για πρώτη φορά για την ομάδα πίσω στο 2017 όταν ακόμη ονομαζόταν Toro Rosso, ενώ το 2018 πήρε ρόλο βασικού οδηγού. Το 2019 μετέβη στη Red Bull Racing, όμως η απόδοσή του δεν ήταν η αναμενόμενη και στο δεύτερο μισό της σεζόν, επέστρεψε στην ιταλική ομάδα.

Ο Γκασλί δήλωσε σχετικά: «Είμαι με αυτή την ομάδα για πέντε χρόνια τώρα και είμαι περήφανος με το ταξίδι μας έως τώρα και την πρόοδο που έχουμε κάνει μαζί. Είμαι χαρούμενος που θα παραμείνω στην Scuderia AlphaTauri. Οι νέοι κανονισμοί έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις και το να σχεδιάζουμε την εξέλιξή μας με ένα χρονοδιάγραμμα 18 μηνών είναι μία εξαιρετική βάση για το μέλλον».

Μέχρι τώρα η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα του Πιέρ Γκασλί είναι η αναπάντεχη νίκη του στο Grand Prix Ιταλίας το 2020. Επιπλέον στην καριέρα του έχει καταφέρει να ανέβει στο βάθρο συνολικά τρεις φορές, ενώ έχει επίσης σημειώσει τρεις ταχύτερους γύρους, σε 95 αγώνες.

Το φετινό ξεκίνημα της σεζόν δεν είναι πάντως θετικό, καθώς βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας οδηγών με 16 βαθμούς, ενώ ο καλύτερος τερματισμός του είναι η 5η θέση στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν.

Ο Γκασλί έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2023 και με δεδομένο πως ο Σέρχιο Πέρεζ έχει ακόμη δύο χρόνια στην Red Bull Racing, δύσκολα ο Γάλλος θα επιδιώξει να μείνει για ακόμη περισσότερα χρόνια στην AlphaTauri. Προς το παρόν είναι άγνωστο ποιος θα τον πλαισιώσει στην ομάδα το 2023, όμως οι φετινές επιδόσεις του Γιούκι Τσουνόντα τον καθιστούν φαβορί για τη θέση αυτή.

