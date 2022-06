Τραγικό δυστύχημα με δύο νεκρούς: Κινέζικο ηλεκτρικό πρωτότυπο έπεσε από τον 3ο όροφο (vid)

Το αυτοκίνητο δοκιμών της κινεζικής Nio έπεσε για άγνωστο λόγο από τον τρίτο όροφο του κεντρικού κτηρίου της εταιρείας, στη Σαγκάη.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας της Σαγκάης για την εξακρίβωση των συνθηκών, υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα με δύο θύματα στην έδρα της Nio. Πρόκειται για κινεζική μάρκα κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η οποία επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην Ευρώπη.

Όπως έγινε γνωστό, το αυτοκίνητο δοκιμών (ένα sedan ET7) βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης στον τρίτο όροφο του κτηρίου, με δύο άτομα στο εσωτερικό του. Το ένα ήταν εργαζόμενος της Nio και το άλλο εργαζόταν σε προμηθευτή της εταιρείας. Παρά τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα έχασαν τη ζωή τους.

Σε ανακοίνωσή της η Nio ανέφερε ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές για να εξακριβωθεί η αιτία της πτώσης του οχήματος, όμως το γεγονός ότι χαρακτήρισε ατύχημα το συμβάν, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



One person died after a car from Chinese #electricvehicle maker #Nio has reportedly plunged from the fifth floor of its headquarter building in #Shanghai's Jiading district. pic.twitter.com/e1TKMpvYtM