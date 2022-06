Ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing αποκάλυψε πως τραυματίστηκε στον αυχένα κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων στο Μόντρεαλ.

To χειρότερο αγωνιστικό του τριήμερο στο είχε ο Σέρχιο Πέρεζ στο Grand Prix Καναδά. Ο Μεξικανός εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω μηχανικού προβλήματος κι έτσι για δεύτερη φορά στο 2022 δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί.

Στις κατατακτήριες δοκιμές είχε έξοδο στη διαδικασία του Q2 έπειτα από λάθος και ως αποτέλεσμα προσέκρουσε με δύναμη στις μπαριέρες. Η έξοδος αυτή του προκάλεσε τραυματισμό λόγω μυϊκής σύσπασης στον αυχένα, με τον Πέρεζ να κάνει αγώνα δρόμου ώστε να είναι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση για τον επόμενο αγώνα στη Μ. Βρετανία.

«Πάντα είναι δύσκολη η κατάσταση μετά από ένα κακό τριήμερο, αλλά είμαι καλά. Αναρρώνω από τραυματισμό στον αυχένα, διότι είχα δυνατή μυϊκή σύσπαση μετά το ατύχημά μου στις κατατακτήριες. Πονούσα πολύ, αλλά γενικά είμαι καλά, αισθάνομαι καλά. Προς το παρόν εργάζομαι στη μυϊκή σύσπαση που είχα στον αυχένα μου και δεν κάνω άλλες ασκήσεις. Κάνω θεραπεία ώστε να είμαι στο 100% μου στο Σίλβερστον. Κάθε μέρα είναι διαφορετική γιατί το σώμα σου είναι σε διαφορετική κατάσταση κάθε μέρα. Υπάρχουν μέρες που κάνεις περισσότερες αερόβιες ασκήσεις, κάποιες που κάνεις ασκήσεις ενδυνάμωσης και κάποιες που κάνεις ασκήσεις αντοχής. Πάντα δουλεύεις πάνω σε διαφορετικά πράγματα. Είναι αναζωογονητικό να ακολουθείς διαφορετικά προγράμματα», ανέφερε ο Μεξικανός στο Fox Sports.

Ο Πέρεζ βρίσκεται πλέον 46 βαθμούς πίσω από τον teammate του, Μαξ Φερστάπεν, στο πρωτάθλημα οδηγών.

