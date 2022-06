O Βρετανός πολυπρωταθλητής δεν θέλει άλλο να είναι αυτός που διεξάγει τα πειράματα της Mercedes στα αγωνιστικά τριήμερα.

Από την αρχή της σεζόν της Formula 1 του 2022, η Mercedes-AMG, προσπαθεί να βελτιώσει την W13 E Performance ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί τις Scuderia Ferrari και Red Bull Racing. Με το budget cap να επηρεάζει το ρυθμό εξέλιξής της, η γερμανική ομάδα ακολούθησε μία διαφορετική τακτική, με το να πραγματοποιεί πειράματα με το στήσιμο του μονοθεσίου της.

Στο πρώτο μισό του 2022 αυτός που είχε πειραματικό set-up ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος σε αρκετούς αγώνες, όπως στη Σαουδική Αραβία, στην Αυστραλία, στην Ισπανία, στο Αζερμπαϊτζάν και στον Καναδά τόνιζε τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα πως ακολουθεί διαφορετικό μονοπάτι σε σχέση με τον Τζορτζ Ράσελ. Αυτό όμως θέλει να αλλάξει από εδώ και πέρα, μια και δεν επιθυμεί να είναι εκείνος το πειραματόζωο της ομάδας.

«Μπορεί στο δεύτερο μισό της σεζόν ο Ράσελ να κάνει τα πειράματα. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε ως ομάδα. Θα είμαστε πιο προσεκτικοί με το να κάνουμε πειράματα, καθώς αυτό σε εμποδίζει από το να βελτιώνεσαι σε ένα αγωνιστικό τριήμερο. Ειδικά όταν οι πρώτες δοκιμές είναι στο στεγνό και στη συνέχει οδηγείς μόνο σε βρόχινες συνθήκες. Πιστεύω πως από τον αγώνα στον Καναδά μάθαμε πολλά και μπορούμε να βελτιωθούμε. Είχαμε φοβερό ρυθμό. Είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις αυτό γιατί δεν συμβαίνει συχνά με αυτό το μονοθέσιο», ανέφερε ο Βρετανός μετά το τέλος του Grand Prix Καναδά.

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το GP Μ. Βρετανίας, με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να θέλει όσο τίποτα μία καλή εμφάνιση μπροστά στους συμπατριώτες του.

«Ο αγώνας στο Σίλβερστον είναι πολύ σημαντικός για εμάς και για εμένα προσωπικά. Θέλω πολύ να είμαι στη μάχη για τη νίκη. Μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας στον Καναδά, ήλπιζα πως θα μπορώ να δώσω μάχη με τους Μαξ Φερστάπεν και Κάρλος Σάινθ. Το όνειρο ήταν να μείνω πίσω τους, ζωντανός στη μάχη και να βρω τρόπο να τους περάσω αλλά ήταν ταχύτατοι. Αλλά θα τους φτάσουμε», πρόσθεσε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Μετά από εννέα αγώνες στο 2022, ο Χάμιλτον μετρά μόλις 77 βαθμούς, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing που προηγείται στο πρωτάθλημα έχει 175 βαθμούς.

