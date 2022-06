Ο επικεφαλής της Scuderia, Ματία Μπινότο, θεωρεί καθυστερημένες τις αποφάσεις του Εντουάρντο Φρέιτας.

Βέλη κατά του διευθυντή αγώνα του Grand Prix του Καναδά πέταξε ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Ματία Μπινότο, με αφορμή τις καθυστερημένες -σύμφωνα με τον Ιταλό- αποφάσεις της διεύθυνσης αγώνα.

Για τον ένατο γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, το ρόλο αυτό είχε ο Εντουάρντο Φρέιτας (εναλλάσσεται σε αυτόν με τον Νιλς Βίτιχ, σε μία νέα δομή μετά την αποχώρηση του Μάικλ Μάσι από το ρόλο). Και σύμφωνα με την ιταλική ομάδα, η καθυστέρηση στην είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας μετά το ατύχημα του Γιούκι Τσουνόντα, ήταν χαρακτηριστική.

Ο Ιάπωνας οδηγός της Scuderia AlphaTauri έχασε τον έλεγχο βγαίνοντας από τα pit και κατέληξε στις προστατευτικές μπαριέρες στη στροφή 2 του σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ. Εκείνη τη στιγμή ο Κάρλος Σάινθ βρισκόταν στην πρωτοπορία του αγώνα.

Πέρασε αρκετός χρόνος ώσπου η διεύθυνση του αγώνα αποφασίσει την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα, για να οριοθετήσει το ρυθμό. Και η Ferrari πρόλαβε οριακά να καλέσει τον οδηγό της στο pit lane. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας του θα είχε καταστραφεί.

«Νομίζω πως τους πήρε πολύ χρόνο να αποφασίσουν για την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα. Εκείνη τη στιγμή ο Κάρλος ήταν στην πρωτοπορία του αγώνα και η εντολή για είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας ήρθε ενώ ο Κάρλος ήταν στο τέλος της μεγάλης ευθείας, φτάνοντας στην τελευταία στροφή της πίστας. Η ομάδα αντέδρασε πολύ, πολύ καλά. Το ίδιο και ο οδηγός και γι’ αυτό καταφέραμε να μπούμε στα pit. Είχαμε ένα μόνο δευτερόλεπτο να αντιδράσουμε και αντιδράσαμε. Χωρίς αυτή την καλή αντίδραση από πλευράς μας, θα ήταν μία δύσκολη και σκληρή κατάσταση για τον Κάρλος. Και νομίζω πως χρειάζονται πιο άμεσες αποφάσεις. Τους πήρε πολύ, υπερβολικό χρόνο να αποφασίσουν», είπε ο Μπινότο.

That first win was just out of reach, but nonetheless a superb drive from @Carlossainz55 👏#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/MMxXLlQvpR — Formula 1 (@F1) June 19, 2022

Τελικά ο Σάινθ τερμάτισε δεύτερος, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ αναρριχήθηκε από τη δέκατη-ένατη θέση στο grid, στην πέμπτη. Η Ferrari παραμένει δεύτερη στη βαθμολογία κατασκευαστών, έχει 228 πόντους έναντι 304 της Red Bull Racing.

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari