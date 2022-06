Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε στο Μόντρεαλ μια πολύ σημαντική νίκη μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ.

Το συναρπαστικό GP Καναδά είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος παρότι δέχτηκε ασφυκτική πίεση από τον Κάρλος Σάινθ στους τελευταίους γύρους είδε πρώτος την καρό σημαία για 6η φορά φέτος και άνοιξε ακόμα περισσότερο τη διαφορά στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ο Ισπανός της Scuderia Ferrari προσπάθησε όσο μπορούσε αλλά δεν κατάφερε να στερήσει τη νίκη από τον Ολλανδό, μένοντας στη 2η θέση. Ο Λούις Χάμιλτον της Mercedes συμπλήρωσε το βάθρο των νικητών, τερματίζοντας ύστερα από καλή εμφάνιση στην 3η θέση.

MAX WIIIIIINS IN CANADA 💪



He takes his sixth win of the season, with Sainz chasing him the the very end! 😅 Hamilton comes home third#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/6G3mLMa379 — Formula 1 (@F1) June 19, 2022

Εκκίνηση

Μετά τη βροχή του Σαββάτου, οι οδηγοί πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση κάτω από ιδανικές καιρικές συνθήκες, με τον ήλιο να λάμπει και τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς στον αέρα και στους 41 στην άσφαλτο. Οι περισσότεροι είχαν επιλέξει ελαστικά με τη μεσαία γόμα της Pirelli αλλά υπήρχαν και οι εξαιρέσεις, όπως ο Πέρεζ και ο Λεκλέρ, που ξεκίνησαν με τα σκληρά.

Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Φερστάπεν πετάχτηκε μπροστά και χωρίς να απειληθεί καθόλου έστριψε πρώτος στην πρώτη στροφή. Πίσω του, οι δύο Ισπανοί διεκδίκησαν με σθένος τη 2η θέση, με τον Αλόνσο να καταφέρνει να κρατηθεί μπροστά από τον Σάινθ. Ο Χάμιλτον επίσης έδωσε μάχη με τον Μάγκνουσεν αλλά κράτησε την 4η θέση και άφησε τον Δανό στην 5η. Ο Σουμάχερ αντίθετα έχασε δύο θέσεις, καθώς είδε τους Οκόν και Ράσελ να τον περνούν και να τον ρίχνουν στην 8η θέση. Ακόμα πιο πίσω ο Πέρεζ ανέβηκε στην 11η θέση ενώ ο Λεκλέρ, που ξεκίνησε από τη 19η θέση, γρήγορα έφτασε στην 16η.

Στον 3ο γύρο ενεργοποιήθηκε το DRS και αμέσως ο Σάινθ, με τη βοήθεια από την ανώτερη ταχύτητα της Ferrari, προσπέρασε τον Αλόνσο για να πάρει τη 2η θέση. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, ο Φερστάπεν είχε ήδη φτιάξει διαφορά άνω των τριών δευτερολέπτων και δεν ένιωθε απειλή από τη Ferrari. Αντίθετα, ο Αλόνσο παρέμενε κολλημένος πίσω από τον Σάινθ.

Ασυνήθιστες στρατηγικές

Μόλις στον 6ο γύρο του αγώνα οι Φέτελ και Γκασλί μπήκαν στα pit για να αλλάξουν τα μεσαία ελαστικά τους με σκληρά ενώ στον επόμενο γύρο μπήκε αναγκαστικά και ο Μάγκνουσεν για να αλλάξει την εμπρός πτέρυγα, που είχε πάθει ζημιά από μια σύγκρουση με τον Χάμιλτον.

Τότε ήταν που ήρθε η καταστροφή για τον Σέρχιο Πέρεζ, Ο Μεξικανός της Red Bull Racing αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω μηχανικής βλάβης και το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας «βγήκε» στην πίστα να απομακρυνθεί το μονοθέσιο. Εκεί η Red Bull αποφάσισε να κάνει την κίνησή της και φώναξε στα pit τον πρωτοπόρο Μαξ Φερστάπεν για να του βάλει τα σκληρά ελαστικά, ενώ αντίθετα η Ferrari άφησε τον Σάινθ στην πίστα. Ο Φερστάεπεν επέστρεψε στην 4η θέση, πίσω από τον Αλόνσο.

VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 9/70)



Perez pulls off to the side with a suspected gearbox issue, and is our first retirement of the afternoon#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/UO6EAhGfNq — Formula 1 (@F1) June 19, 2022

Τη στρατηγική της Red Bull ακολούθησε και η Mercedes, με τον Χάμιλτον να μπαίνει για τη δική του αλλαγή ελαστικών, Ο Βρετανός της Mercedes επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Οκόν αλλά γρήγορα τον πέρασε και ανέβηκε στην 5η θέση, πίσω από τον Ράσελ, που όμως δεν είχε κάνει pit stop.

Η άνοδος του Λεκλέρ

Ο Σαρλ Λεκλέρ συνέχιζε την προσπάθειά του να ανέβει θέσεις, προσπερνώντας όσους μπορούσε και είχε ανέβει στη 12η θέση και γλυκοκοίταζε τη 10άδα. Εκεί όμως βρέθηκε πίσω από τη μάχη των Άλμπον και Μπότας και το έβρισκε δύσκολο να περάσει. Ο «γόρδιος δεσμός» λύθηκε όταν ο Μπότας πέρασε τον Άλμπον, κάτι που έκανε αμέσως μετά και ο Λεκλέρ.

Πιο μπροστά, ο Φερστάπεν έφτασε γρήγορα πίσω από τον Αλόνσο και τον πέρασε με άνεση, έχοντας φρέσκα ελαστικά στο μονοθέσιό του, για να ξεκινήσει το κυνήγι στον Σάινθ, που σε εκείνο το σημείο βρισκόταν περίπου 5 δευτερόλεπτα μπροστά του. Το κυνηγητό όμως πήρε αναβολή ύστερα από λίγους γύρους, όταν η Haas του Μικ Σουμάχερ σταμάτησε λόγω βλάβης μέσα στην πίστα και έξανε ξανά την εμφάνισή του το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 20/70)



Schumacher pulls over in the same spot as Perez and is our second retirement 💔



Sainz, Russell, Ocon, Zhou, Ricciardo and Norris all pit under the VSC#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/4aFDerah8U — Formula 1 (@F1) June 19, 2022

Πολλοί οδηγοί εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να κάνουν pit stop, ανάμεσά τους και οι Σάινθ και Ράσελ. Ο Ισπανός της Ferrari επέστρεψε στην πίστα στην 3η θέση πίσω από τον Αλόνσο και ακριβώς μπροστά από τον Χάμιλτον, που έχοντας τα ελαστικά του σε καλύτερη θερμοκρασία προσπάθησε να επιτεθεί αλλά χωρίς επιτυχία. Αντίθετα, ο Σάινθ έφτασε γρήγορα πίσω από τον Αλόνσο και τον πέρασε εύκολα για να πάρει τη 2η θέση.

Ο Λεκλέρ όλο αυτό το διάστημα δεν σταμάτησε να κερδίζει θέσεις και προσπερνώντας τον Μπότας ανέβηκε στην 7η θέση. Επόμενος στόχος για τον Μονεγάσκο ήταν ο Εστεμπάν Οκόν, ο οποίος βρισκόταν στην 6η θέση και είχε πιο φρέσκα ελαστικά. Παρόλα αυτά, ο Λεκλέρ πολύ γρήγορα έφτασε πίσω του.

Όλα υπέρ του Φερστάπεν - ή μήπως όχι;

Ο αγώνας κυλούσε ιδανικά για τον Φερστάπεν, που βρισκόταν στην πρωτοπορία, είχε καθαρή πίστα μπροστά του και ελαστικά σε καλή κατάσταση. Έτσι, μπορούσε να διατηρεί από τον Σάινθ μια καλή διαφορά, της τάξης των 9 δευτερολέπτων. Το ερώτημα ήταν αν θα μπορούσε να φτάσει μέχρι το τέλος του αγώνα, καθώς για να γίνει αυτό θα χρειαζόταν να κάνει με το ίδιο σετ ελαστικών πάνω από 60 γύρους. Ο Σάινθ από την άλλη είχε ελαστικά που ήταν 11 γύρους πιο φρέσκα.

Όταν ο Αλόνσο αποφάσισε τελικά να κάνει το pit stop του είχαμε φτάσει στον 30ό γύρο και ο Ισπανός έπεσε στην 7η θέση όταν επέστρεψε στην πίστα. Μπροστά του είχε τη μάχη των Οκόν-Λεκλέρ, με τον οδηγό της Ferrari να δείχνει σαφώς ταχύτερος αλλά η πολύ καλή ταχύτητα της Alpine στην ευθεία βοηθούσε τον Γάλλο να κρατιέται μπροστά.

Ο Σάινθ προσπαθούσε να κλείσει τη διαφορά από τον Φερστάπεν και δέκατο με το δέκατο την έριξε από τα 9 στα 7,5 δευτερόλεπτα στο μέσον του αγώνα. Η στρατηγική των ομάδων και η διαφορά στην ηλικία των ελαστικών θα ήταν αποφασιστικοί παράγοντες στην εξέλιξη του αγώνα, ιδιαίτερα με δεδομένο ότι ο Φερστάπεν θα ήταν δύσκολο να βγάλει όλο τον αγώνα με το ίδιο σετ ελαστικών.

Η αντεπίθεση του Σάινθ

Έχοντας μπει για τα καλά στο δεύτερο μισό του αγώνα, ο Κάρλος Σάινθ συνέχιζε να μειώνει τη διαφορά από τον Φερστάπεν, ρίχνοντάς την κάτω από τα 6 δευτερόλεπτα. Πιο πίσω, η Ferrari κάλεσε τον Λεκλέρ για τη δική του αλλαγή ελαστικών. Ήταν ένα πολύ κακό pit stop, στο οποίο ο Μονεγάσκος έχασε πολύ χρόνο και επέστρεψε στην πίστα στη 12η θέση, πίσω από τους Τσουνόντα και Ρικάρντο.

Στον επόμενο γύρο ο Φερστάπεν έκανε τελικά το δεύτερο pit stop του και επέστρεψε στην πίστα δίπλα-δίπλα με τον Χάμιλτον. Οι δυο τους ξαναέζησαν για λίγο στιγμές του 2021, παλεύοντας τροχό με τροχό, με τον Χάμιλτον αρχικά να επικρατεί. Στον επόμενο γύρο όμως ο Φερστάπεν πέρασε με χαρακτηριστική ευκολία για να πάρει τη 2η θέση και να αρχίσει να κυνηγά τον Σάινθ. Ο Ισπανός της Ferrari σε εκείνο το σημείο ήταν περίπου 10 δευτερόλεπτα μπροστά αλλά ο Ολλανδός είχε φρέσκα ελαστικά.

LAP 44/70



Verstappen pits from the lead, and spends a lap behind Hamilton after coming out behind him#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/qQtQCd6U4X — Formula 1 (@F1) June 19, 2022

Και οι δύο Mercedes έκαναν pit stop για αλλαγή ελαστικών, έτσι ο Χάμιλτον έμεινε μπροστά από τον Ράσελ, με τους δυο τους να ακολουθούν παρόμοια στρατηγική. Ακολουθούσαν οι δύο Alpine των Οκόν και Αλόνσο και πιο πίσω οι Μπότας, Λεκλέρ, Ζου και Ρικάρντο.

Αυτοκίνητο Ασφαλείας και όλα από την αρχή

Ο Γιούκι Τσουνόντα είχε ένα ασυνήθιστο ατύχημα, καθώς έχασε τον έλεγχο της AlphaTauri βγαίνοντας από τα pit και έπεσε στις μπαριέρες. Ως συνέπεια, το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του. Ο Σάινθ μπήκε αμέσως στα pit για να αλλάξει ελαστικά και επέστρεψε στη 2ή θέση, πίσω από τον Φερστάπεν. Το παράδειγμα του Σάινθ ακολούθησαν πολλοί άλλοι οδηγοί και το Pit lane για λίγο έγινε το πιο πολυσύχναστο μέρος της πίστας.

LAP 50/70



Sainz pits just before the @astonmartin Safety Car comes out



He rejoins in second, just behind Verstappen#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/GQPzUHz4Wg — Formula 1 (@F1) June 19, 2022

Όταν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έφυγε από την πίστα απέμεναν ακόμα 17 γύροι. Στην επανεκκίνηση ο Φερστάπεν δεν είχε πρόβλημα να διατηρήσει την πρωτοπορία από τον Σάινθ, που προσπάθησε να ακολουθήσει αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει. Πιο πίσω ο Χάμιλτον κρατήθηκε μπροστά από τον Ράσελ, όπως έκανε και ο Οκόν μπροστά από τον Αλόνσο. Ο Λεκλέρ από την 7η θέση βρισκόταν πολύ κοντά στις δύο Alpine και δεν ένιωθε απειλή από τους Μπότας, Φέτελ και Ζου που είχε πίσω του.

Ανώφελη υπερπροσπάθεια

Ο Σάινθ όμως δεν είχε καταθέσει τα όπλα και έμεινε κολλημένος πίσω από τον Φερστάπεν. Ο Ισπανός είχε τη βοήθεια του DRS αλλά η ταχύτητα της Red Bull στην ευθεία ήταν αρκετή για να κρατάει τον Ολλανδό στην κορυφή. Πιο πίσω όμως ο Λεκλέρ τα πήγαινε καλύτερα, καθώς κατάφερε να περάσει διαδοχικά και τις δύο Alpine με ωραίες κινήσεις στη φουρκέτα και ανέβηκε στην 5η θέση.

Μέχρι το τέλος του αγώνα ο Σάινθ συνέχισε να πιέζει τον Φερστάπεν, ο οποίος όμως ήταν αλάνθαστος και κατάφερε να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη για τον ίδιο και για τη Red Bull Racing. Ο Σάινθ περιορίστηκε στη 2η θέση και σε έναν αγώνα που έφτασε πιο κοντά από ποτέ στην πρώτη του νίκη στη Formula 1. Ο Χάμιλτον τερμάτισε στην 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο, με τον Ράσελ να ακολουθεί στην 4η θέση. Ο Λεκλέρ περιόρισε όσο μπορούσε τη χασούρα, καθώς τερμάτισε στην 5η θέση, έχοντας ξεκινήσει από τη 19η. Ακολούθησαν οι Οκόν, Αλόνσο, Μπότας, Ζου και Στρολ, που πήρε τον τελευταίο βαθμό στον αγώνα της πατρίδας του.

Επόμενος αγώνας είναι το GP M. Βρετανίας στο Σίλβερστον, το 3ήμερο 1-3 Ιουλίου.

Αποτελέσματα