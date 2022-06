Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ετοιμάζεται να ξεγράψει τη φετινή σεζόν της F1.

Μετά τις τελευταίες οκτώ σεζόν όπου η Mercedes είχε σχεδόν πάντα το καλύτερο μονοθέσιο, συνήθως και με διαφορά, φέτος αντιμετωπίζει μία διαφορετική κατάσταση. Η W13 E Performance δε θυμίζει σε τίποτα τις προκατόχους της, που έφτασαν στην κατάκτηση οκτώ συνεχόμενων τίτλων στους κατασκευαστές και επτά συνεχόμενων στους οδηγούς.

Από αυτούς, τους έξι τους πανηγύρισε ο Λούις Χάμιλτον, φτάνοντας συνολικά τους επτά στην καριέρα του, μιας και είχε στο ενεργητικό και ένα πρωτάθλημα ως οδηγός της McLaren – το 2008.

Φέτος λοιπόν, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το «ασημί βέλος» υστερεί σημαντικά έναντι της Red Bull Racing RB18 και της Ferrari F1-75 και πέραν αυτού, ταλαιπωρείται όσο κανένα άλλο από το φαινόμενο του porpoising, με χαρακτηριστικές τις διαμαρτυρίες του 37χρονου μετά το τέλος του αγώνα στο Μπακού. Είναι όμως το σύνολο των προβλημάτων που έχουν… γονατίσει τον Βρετανό.

«This car is so bad», λέει στο Sky Sports F1 στο παραπάνω video. Ελληνιστί: «Αυτό το μονοθέσιο είναι τόσο κακό». Μπορεί στη μετάφραση οι λέξεις να είναι… έξι, όμως η ουσία είναι η ίδια. Η W13 είναι το χειρότερο μονοθέσιο που είχε στη διάθεσή του, τουλάχιστον στα χρόνια του στη Mercedes.

Στην πλήρη συνέντευξή του, ο Χάμιλτον έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες: «Τίποτα απ’ όσα κάνουμε σε αυτό το μονοθέσιο δείχνει να έχει αποτέλεσμα. Δοκιμάζουμε διαφορετικά set-up. Εγώ κι ο Τζορτζ (Ράσελ) είχαμε εντελώς διαφορετικό στήσιμο στο FP2, για να δούμε ποιο αποδίδει και ποιο όχι. Στη δική μου περίπτωση ήταν μία καταστροφή. Είναι λες και το μονοθέσιο χειροτερεύει, δυσαρεστείται όλο και περισσότερο, όσο προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα με αυτό. Δεν ξέρω, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω του αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Νομίζω πως αυτό είναι το μονοθέσιο μας για φέτος, πρέπει να αντέξουμε στις δυσκολίες και να δουλέψουμε σκληρά για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μονοθέσιο για την επόμενη σεζόν».

