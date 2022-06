Ένας εκ των οδηγών της F1 που θα εμφανιστεί στο διάσημο φεστιβάλ ταχύτητας θα είναι ο ανερχόμενος αστέρας της Mercedes-AMG, Τζορτζ Ράσελ.

Κάθε καλοκαίρι η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στη Μ. Βρετανία και συγκεκριμένα στο κτήμα Goodwood, νότια του Λονδίνου. Το ετήσιο Φεστιβάλ Ταχύτητας Goodwood θα διεξαχθεί φέτος το διάστημα 23-26 Ιουνίου και υπόσχεται μία ακόμη δυναμική και αξέχαστη εμπειρία. Οι χιλιάδες θεατές που παρευρίσκονται κάθε χρόνο έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά πολυτελή supercars και hypercars, σύγχρονα και κλασικά αγωνιστικά, αντίκες που έχουν γράψει τι δική τους ιστορία, όπως και τροποποιημένα αυτοκίνητα.

Φέτος αναμένεται να δούμε πέντε ομάδες της Formula 1, με τη Mercedes-AMG να ανακοινώνει πως θα την εκπροσωπήσει ο Τζορτζ Ράσελ. Ο νεαρός Βρετανός μετακόμισε φέτος στη γερμανική ομάδα από τη Williams, μέλος της Ακαδημίας της οποίας ήταν από μικρή ηλικία.

Ο Ράσελ αναμένεται να οδηγήσει στο Φεστιβάλ Ταχύτητας Goodwood τη Mercedes W10 EQ Power+ του 2019, το μονοθέσιο που κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών με τον Λιούις Χάμιλτον. Επιπλέον, μαζί με τον Βάλτερι Μπότας χάρισαν στη Mercedes και το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η παρουσία του νέου οδηγού της Mercedes θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιουνίου.

Τα μονοθέσια της Formula 1 θα κάνουν την εμφάνισή τους στη διάσημη διαδρομή του Goodwood εκείνη την ημέρα από τις 14:20 μέχρι και τις 16:30 ώρα Ελλάδας. Το Φεστιβάλ Ταχύτητας αναμένεται να μεταδοθεί ζωντανά από τους επίσημους λογαριασμούς του Goodwood στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

We're back @fosgoodwood 🔥 And this year we're taking George, Esteban and the W10 with us! 🤩@GeorgeRussell63 will be in action on Sunday, 26 June. 💪



With @EstebanGtz in the driving seat on Friday, 24th and Saturday 25th. 👏 pic.twitter.com/CBU3tiMdXd