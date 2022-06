Η F1 υπέγραψε νέο συμβόλαιο με το GP Αυστραλίας, με τον αγώνα να παραμένει στη Μελβούρνη μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.

Ακόμη ένας αγώνας εξασφάλισε την μακροπρόθεσμη παραμονή του στο πρόγραμμα της Formula 1. H Αυστραλία πλαισιώνει το Μπαχρέιν και το Κατάρ, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο 10ετούς διάρκειας με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ. Το υπάρχον συμβόλαιο του Grand Prix ολοκληρώνεται το 2025 και αυτό σημαίνει πως η Αυστραλία θα φιλοξενεί αγώνα της F1 μέχρι το 2035.

Επιπλέον ανακοινώθηκε πως για πρώτη φορά θα διεξαχθεί αγώνας τόσο της Formula 2, όσο και της Formula 3 στη χώρα. Τα προηγούμενα χρόνια η διεξαγωγή αγώνων των μικρών κατηγοριών μονοθεσίων ήταν αδύνατη στη χώρα λόγω του κόστους μεταφοράς εξοπλισμού. Το κενό τους όμως το κάλυπταν επάξια τοπικά πρωταθλήματα, όπως το διάσημο V8 Supercars.

Σε ανακοίνωσή της η Formula 1 τόνισε: «Τα τελευταία δύο χρόνια οι διοργανωτές του αγώνα έκαναν σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση της πίστας. Παράλληλα θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία που παρέχουν στους οπαδούς, όπως επίσης και τις εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένου του paddock και του pitlane τα επόμενα χρόνια. Τα παραπάνω θα βελτιώσουν την εμπειρία των οπαδών και θα εκσυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις για τις ομάδες, κάτι που διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα για τα επόμενα 10 χρόνια».

Το Grand Prix Αυστραλίας μεταφέρθηκε στη Μελβούρνη και το σιρκουί Άλμπερτ Παρκ το 1996 και μέχρι σήμερα παραμένει εκεί. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε κρούση από άλλο διοργανωτή στο Σύδνεϋ, όμως η προσπάθειά του να μεταφέρει τον αγώνα έπεσε στο κενό.

Ο CEO της Formula 1, Στεφάνο Ντομενικάλι, δήλωσε: «Ο αγώνας στην Αυστραλία είναι ένας εκ των αγαπημένων των οπαδών, των οδηγών και των ομάδων. Η Μελβούρνη είναι μία καταπληκτική πόλη που ταιριάζει τέλεια στο σπορ μας. Φέτος είδαμε τεράστιο πλήθος θεατών, παθιασμένων οπαδών στο Grand Prix και είμαστε ενθουσιασμένοι για το μέλλον μας στην Αυστραλία όσο το σπορ συνεχίζει να μεγαλώνει».

