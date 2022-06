Ο πρώην οδηγός της F1 συμβουλεύει τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή σχετικά με τις συνεχείς διαμαρτυρίες του για το porpoising.

O οδηγός της Mercedes-AMG, Λιούις Χάμιλτον, εθεάθη μετά το τέλος του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν να δυσκολεύεται να βγει από το μονοθέσιό του, έχοντας έντονους πόνους στην πλάτη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα των αναπηδήσεων που είχε η W13 E Performance, με τον Βρετανό πολυπρωταθλητή να μην μπορεί να περιγράψει το μέγεθος του πόνου που ένιωθε.

Το ζήτημα με τις επιπτώσεις του porpoising έχει πάρει έντονες διαστάσεις τα τελευταία 24ωρα, με αρκετούς να πιστεύουν πωςοι διαμαρτυρίες αποτελούν μία μορφή πίεσης προς την FIA για να αλλάξουν οι κανονισμοί. Αυτό πιστεύει και ο πρώην οδηγός της Formula 1 και νυν τηλεσχολιαστής, Τζον Ουάτσον, που προειδοποιεί τον συμπατριώτη του.

«Ο Λιούις πρέπει να προσέχει να μην γίνει “γραφικός”. Έχει ένα πολύ δύσκολο στην οδήγηση μονοθέσιο. Πρόκειται για έναν εντελώς καινούργιο κόσμο για τον Λιούις. Είχε 7 ή παραπάνω χρόνια ένα κυρίαρχο μονοθέσιο. Ο Τζορτζ δεν φάνηκε ιδιαίτερα κουρασμένος μετά το τέλος του αγώνα και τερμάτισε 3ος ενώ ο Λιούις 4ος», ανέφερε στη Mail o Ουάτσον.

Driving like this at 300km/h for around 2 hours is just insane, FIA need to do something about porpoising pic.twitter.com/FVh9qnx6nb

Ωστόσο ολοένα και περισσότεροι οδηγοί είναι αυτοί που εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με το porpoising. Ο Πιέρ Γκασλί έριξε το μπαλάκι στη FIA, ενώ έγινε επίσης γνωστό πως ομάδες απέρριψαν πιθανές αλλαγές στους κανονισμούς, οι οποίες θα καταπολεμούσαν το porpoising. Από την άλλη, ο Λάντο Νόρις της McLaren ανέφερε πως δεν θεωρεί το porpoising πολύ σημαντικό ζήτημα.

H λύση του porpoising δεν είναι κάτι απλή. Το budget cap δεν επιτρέπει στις ομάδες να επενδύουν απεριόριστα ποσά ώστε να βρουν λύσεις και να εξαλείψουν το φαινόμενο. Με δεδομένες τις διαστάσεις που έχει πάρει το ζήτημα και τις συνεχείς διαμαρτυρίες των οδηγών, δεν αποκλείεται σύντομα η FIA να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των βίαιων αναπηδήσεων.

Check this out the porpoising, Jordan. Anyone calling Lewis Hamilton out for complaining or play acting don’t know anything. Had to do this for 2 hours. pic.twitter.com/NknwhMnyxF