O οδηγός της McLaren πιστεύει πως η γερμανική ομάδα μπορεί να λύσει το πρόβλημα του porpoising που ταλαιπωρεί τους οδηγούς της.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ο Λιούις Χάμιλτον εθεάθη να δυσκολεύεται να βγει από το μονοθέσιό του. Ο Βρετανός ανέφερε πως οι αναπηδήσεις που προκλήθηκαν λόγω του porpoising τον έκαναν να παρακαλά να τελειώσει ο αγώνας. Μάλιστα κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Μπακού, είπε στον ασύρματο πως έχει έντονους πόνους στην πλάτη.

Το ζήτημα σχετικά με το κατά πόσο επίπονες και επικίνδυνες για την υγεία των οδηγών είναι οι αναπηδήσεις των φετινών μονοθεσίων, έχει πάρει έντονες διαστάσεις. Όμως ο οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις, έχει τη λύση για τη γερμανική ομάδα και τους οδηγούς της.

«Δεν παραπονιέμαι. Ναι, έχουμε porpoising, έχουμε αναπηδήσεις, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Είναι μία προσπάθεια να κερδίσεις απόδοση και μπορούμε πολύ εύκολα να πάμε πιο κοντά στο έδαφος το μονοθέσιό μας, να έχουμε περισσότερη ταχύτητα αλλά και περισσότερο porpoising. Πιστεύουμε όμως πως έχουμε τη σωστή ισορροπία στο θέμα αυτό. Είμαι σίγουρος πως η Mercedes μπορούσε να έχει ένα διαφορετικό πάτωμα και επίσης μπορεί να αυξήσει το ύψος του μονοθεσίου της ώστε να είναι καλύτερο για τους οδηγούς. Αλλά προφανώς δεν θέλουν να χάσουν απόδοση. Δεν πιστεύω πως είναι κάτι που πρέπει να παραπονιέσαι. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να βρουν τρόπους να λύσουν τα προβλήματα τους μόνοι τους», είπε ο Βρετανός στο F1 TV.

Οι μηχανικοί μπορούν να μειώσουν το porpoising αυξάνοντας το ύψος της πίσω ανάρτησης των μονοθεσίων. Όμως αυτό οδηγεί σε αεροδυναμική αστάθεια και παράλληλα μείωση της απόδοσης του μονοθεσίου.

Μέχρι στιγμής στο 2022 δεν έχουν παραπονεθεί μόνο οι οδηγοί της Mercedes για τις βίαιες αναπηδήσεις των φετινών μονοθεσίων. Οι Κάρλος Σάινθ και Κέβιν Μάγκνουσεν έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν τα μονοθέσια στην υγεία των οδηγών.

👉🏻 Hamilton🇬🇧 had sore back at the end of the race in #AzerbaijanGP . Imagine the 51 laps with that porpoising in a 20 sec straight… #F1 #Formula1 pic.twitter.com/Kmd1vjgPOK