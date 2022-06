Σίγουρος πως η Scuderia Ferrari μπορεί να αντιστρέψει τη δύσκολη κατάσταση που έχει βρεθεί είναι ο πρεσβευτής της, Μαρκ Ζενέ.

Ακόμα ένα δύσκολο αγωνιστικό τριήμερο έζησε η Scuderia Ferrari στο 2022, αυτή τη φορά στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Η ιταλική ομάδα είδε τους δύο οδηγούς της να εγκαταλείπουν από μηχανικά προβλήματα, διευρύνοντας το σερί κακών αποτελεσμάτων. Σε συνδυασμό με τo 1-2 της Red Bull Racing, η διαφορά στα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών αυξήθηκε.

Στη Ferrari όμως δεν τα βλέπουν όλα μαύρα, με τον πρεσβευτή της, Μαρκ Ζενέ να τονίζει πως παρά το γεγονός πως συμβαίνουν ατυχίες στους οδηγούς της, έρχονται όταν βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης.

«Κάθε φορά που ο Σαρλ εγκατέλειπε, ήταν στην πρώτη θέση. Στο Μπακού ήταν ακόμη πιο επίπονο γιατί είχαμε επιλέξει τη σωστή στρατηγική. Όμως αυτό δεν φαίνεται στο αποτέλεσμα του αγώνα. Επίσης, κάθε φορά που ακολουθούμε λάθος στρατηγική, είμαστε και πάλι στην πρωτοπορία του αγώνα. Οποιοδήποτε λάθος που κάνουμε μας κοστίζει 25 βαθμούς», ανέφερε ο Ζενέ στο F1 Nation Podcast.

Παρά τον εξαιρετικό ρυθμό του Μαξ Φερστάπεν, ο Ισπανός πιστεύει ότι ο Λεκλέρ θα κέρδιζε τον αγώνα αν δεν είχε εγκαταλείψει: «Φυσικά και υπάρχουν θετικά από το Μπακού. Το κύριο είναι πως σε μία πίστα πολύ υψηλών ταχυτήτων όπου πιστεύαμε πως η Red Bull θα είναι πιο δυνατή, νομίζω πως ο Σαρλ θα κέρδιζε τον αγώνα. Ο (Ντάνιελ) Ρικάρντο και ο (Πιερ) Γκασλί πήγαν μέχρι το τέλος του αγώνα με τα σκληρά ελαστικά. Εμείς είχαμε δυνατό ρυθμό, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρώτα θες να έχεις το ρυθμό κι έπειτα την αξιοπιστία. Ήμασταν πιο επιθετικοί από τη Red Bull. Είμαι σίγουρος πως ακολουθήσαμε τη σωστή στρατηγική και αυτό δείχνει πως δεν μας επηρέασε το δύσκολο τριήμερο στο Μονακό. Αν δούμε όμως την κατάσταση στο πρωτάθλημα και τη βαθμολογία, η Ferrari έχει ένα βουνό να σκαρφαλώσει. Μπορούμε να το κάνουμε με ένα μονοθέσιο όσο γρήγορο όσο το δικό μας. Στο Μπακού η κατάσταση είναι ανησυχητική γιατί δεν είχαμε μόνο εμείς προβλήματα αλλά και δύο άλλα μονοθέσια με κινητήρα Ferrari».

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Καναδά στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ.

We continue to be fully motivated. Our ambitions are still high, our aim hasn’t changed.



These moments shape us, as individuals and as a group.👊#essereFerrari🔴 pic.twitter.com/I0Cwg5kwW6