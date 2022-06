Ο Μεξικανός οδηγός αποκάλυψε πως είχε επαφή με τον τοίχο δύο φορές στις κατατακτήριες και τόνισε τη σημασία του αυριανού αγώνα.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγωνιστικό τριήμερο, ο Σέρχιο Πέρεζ κατάφερε να κερδίσει τον teammate του, Μαξ Φερστάπεν στις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Μεξικανός πήρε τη 2η θέση στους δρόμους του Μπακού, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari που πήρε την pole position με έναν εντυπωσιακό γύρο στο τέλος του Q3.

Η διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix του Αζερμπαϊτ΄ζαν ήταν ιδιαίτερα επεισοδιακή για τον Πέρεζ, που στις τηλεοτπικές συνεντεύξεις μετά το πέρας της διαδικασίας, αποκάλυψε πως δεν κατάφερε να αποφύγει τις μπαριέρες: «Χτύπησα τον τοίχο δύο φορές, αλλά ευτυχώς καταφέραμε να επιβιώσουμε. Δεν ήταν οι ιδανικές κατατακτήριες, είχαμε πρόβλημα με τον κινητήρα, δεν έπαιρνε μπρος. Αυτό σήμαινε πως όταν βγήκα τελικά στην πίστα, ήμουν μόνος, δεν μπορούσα να πάρω slipstream κι αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο εδώ. Δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν αρκετό για την pole γιατί ο Σαρλ έκανε έναν πολύ καλό γύρο».

Με δεδομένο πως ξεκινά από την πρώτη σειρά της εκκίνησης, ο Πέρεζ εστιάζει πλέον στον αγώνα: «Πιστεύω πως αύριο θα είναι ένας μεγάλος σε διάρκεια αγώνας. Πρέπει να διασφαλίσουμε πως θα μαχόμαστε για τη νίκη, θα είναι μακρύς αγώνας και ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνεις ένα λάθος και να τα χάσεις όλα».

To Grand Prix Αζερμπαϊτζάν είναι προγραμματισμένο για τις 14:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή.





Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com