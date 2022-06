Ο Σαρλ Λεκλέρ διέλυσε τον ανταγωνισμό στο Μπακού και έφερε τη Ferrari του στην πρώτη θέση της εκκίνησης.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Αζερμπαϊτζάν ήταν, όπως αναμενόταν, επεισοδιακές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari κατάκτησε με σημαντική διαφορά την pole position, αφήνοντας στη 2η θέση τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull. Από τη 2η σειρά της εκκίνησης θα ξεκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν που πήρε την 3η θέση και θα έχει δίπλα του τον Κάρλος Σάινθ.

LECLERC TAKES POLE (AGAIN) !!!



Perez takes second, Verstappen finishes third #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/dqH0aTFXBq