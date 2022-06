24 Ώρες Λε Μαν: H απόλυτη πρόκληση πέρα από τα όρια

Έφθασε η ώρα για το μεγαλύτερο αγώνα αντοχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ένα... σπριντ διάρκειας 24 ωρών.

H καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά αυτές τις μέρες στη βορειοδυτική Γαλλία, όπου θα διεξαχθεί ο θρυλικός 24ωρος αγώνας Λε Μαν. Φέτος θα πραγματοποιηθεί ο 90ος αγώνας στην ιστορία του θεσμού, ενώ συμπληρώνονται 99 χρόνια από την πρώτη φορά όπου αγωνιστικά σπορ αυτοκίνητα έδωσαν την απόλυτη μάχη σε πίστα.

Την εβδομάδα του αγώνα, εκτός από την αγωνιστική δράση, τα βλέμματα έπεσαν και σε εξωαγωνιστικά ζητήματα. Με την κατηγορία Hypercar να αποκτά ακόμα περισσότερη δημοφιλία, η BMW ήταν η πρώτη που παρουσίασε το δικό της LMDh αγωνιστικό, ενώ ακολούθησε με τη σειρά της και η Cadillac.

Το Σιρκουί Σάρτ ή αλλιώς Circuit de la Sarthe έχει αλλάξει σημαντικά με το πέρασμα του χρόνου, όμως διατηρεί το θρυλικό χαρακτήρα που έχει χτίσει διαχρονικά. Πρόκειται για το όνειρο κάθε οδηγού, να κερδίσει στο Λε Μαν, την απόλυτη πρόκληση στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η πίστα έχει μήκος 13,626 μέτρα και για τον μεγάλο αγώνα χρησιμοποιούνται έως σήμερα επαρχιακοί δρόμοι.

Οι υψηλές τελικές ταχύτητες είναι το κύριο χαρακτηριστικό που προσφέρει, με τα αγωνιστικά να ξεπερνούν τα 340 χλμ/ώρα στις ευθείες της Μουλσάν. Όμως πέρα από τεράστιες ευθείες, διαθέτει στροφές με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Από το σικέιν της Ντάνλοπ, στη γρήγορη Τέρτε Ρουζ, τη διάσημη στροφή Ινδιανάπολις, τις διαδοχικές γρήγορες στροφές Πόρσε και τα κλειστά τελευταία σικέιν Φορντ. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το ψηφιδωτό το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως... δημιούργημα των Θεών των Αγώνων.

Έπειτα από δύο χρόνια όπου η διεξαγωγή του μεταφέρθηκε λόγω της Covid-19, ο αγώνας επιστρέφει το μήνα Ιούνιο. Η Porsche κατέχει τις περισσότερες νίκες με 19 στο σύνολο, ενώ ο "κ. Λε Μαν", Τομ Κρίστενσεν, έχει κερδίσει 9 φορές τον αγώνα ως οδηγός. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Toyota είναι η κυρίαρχη δύναμη στον αγώνα μετά και την αποχώρηση των Audi και Porsche από το WEC. Ο ανταγωνισμός όμως αναγεννιέται με την κατηγορία Hypercar να προσελκύει το ενδιαφέρον των κατασκευαστών. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται η αύξηση των συμμετοχών.

Ο θρυλικός αγώνας είναι μέρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) και προσελκύει θεατές και συμμετοχές από όλο τον πλανήτη. Λόγω της ιδιαιτερότητάς του, στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες που αγωνίζονται σε άλλα πρωταθλήματα αντοχής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί η διοργανώτρια αρχή, ACO.

Η κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της 3 οδηγούς ανά αγωνιστικό αυτοκίνητο, οι οποίοι θα μοιραστούν τις ώρες οδήγησης κατά τη διάρκεια των 24 ωρών. Το κατώτερο όριο χρόνου οδήγησης στο Λε Μαν είναι 6 ώρες, ενώ το ανώτατο είναι 14 για όλους τους οδηγούς. Σε περίπτωση παραβίασης του αγωνιστικού κανονισμού, η ποινή μπορεί να είναι μέχρι και αποκλεισμός από τα τελικά αποτελέσματα.

Στις 24 Ώρες Λε Μαν θα δούμε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες αγωνιστικών. Αρχικά έχουμε την κατηγορία Hypercar η οποία έκανε το ντεμπούτο της το 2021 στο WEC. Η κορυφαία κατηγορία του θεσμού αποτελείται από πρωτότυπα αγωνιστικά όπως τα δύο Toyota και τα δύο Glickenhaus τα οποία θα τα πλαισιώσει το LMP1 αγωνιστικό της Alpine, το οποίο βασίζεται στους κανονισμούς της περασμένης γενιάς. Συνολικά 5 αγωνιστικά θα δούμε σε αυτή την κατηγορία.

Ακολουθεί η κατηγορία LMP2, η οποία έχει 27 συνολικά συμμετοχές, εκ των οποίων τα 26 αγωνιστικά είναι της Oreca. Οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους 4 διαφορετικά σασί να επιλέξουν, με αυτό των Γάλλων να κυριαρχεί στις προτιμήσεις. Κορυφαίες ομάδες είναι η United Autosports, η Jota Sport, η Team WRT ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η Team Penske και η Richard Mille, στην οποία αγωνίζεται ο πολυπρωταθλητής του WRC, Σεμπαστιέν Οζιέ.

Η κατηγορία της GTΕ-Pro μπορεί να είναι φτωχότερη φέτος από πλευράς συμμετοχών, όμως η μάχη αναμένεται όπως πάντα καθηλωτική. Στην κατηγορία αυτή, διάσημοι κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως η Porsche με την 911, η Ferrari με την 488 και η Chevrolet με τη Corvette συμμετέχουν με αγωνιστικά σπορ αυτοκίνητα προδιαγραφών της κατηγορίας GTE.

