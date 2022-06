Εντυπωσιακή και γεμάτη ανατροπές ήταν η μάχη της pole position στην πίστα του Σαρτ, με τους Μπρέντον Χάρτλεϊ της Toyota και τον Νικ Τάντι της Corvette Racing να «κλέβουν» την παράσταση.

Όλα είναι πλέον έτοιμα για τη μεγάλη μάχη στις 24 Ώρες Λε Μαν για το 2022, με το grid του αγώνα να έχει πλέον «κλειδώσει». Στη 30λεπτη διαδικασία της Hyperpole, οι έξι ταχύτερες συμμετοχές από τα προκριματικά της Τετάρτης ανά κατηγορία αναμετρήθηκαν για το ποιος θα πάρει την pole position στο θρυλικό αγώνα.

Στην κατηγορία Hypercar είδαμε μία φοβερή μάχη που κρίθηκε την τελευταία στιγμή, με τα λάθη και τα όρια πίστας να πρωταγωνιστούν. Στην pole position ολοκλήρωσε ο Μπρέντον Χάρτλεϊ της Toyota με το #8 GR010 Hybrid, o οποίος μαζί με τους Σεμπαστιέν Μπουεμί και Ρίο Χιρακάβα θα διεκδικήσουν τη νίκη στον τρίτο αγώνα της σεζόν για το WEC. O χρόνος του Νεοζηλανδού, το 3:24,408, ήρθε στο τέλος της διαδικασίας, έπειτα από τρομερή μάχη με τα αγωνιστικά των Alpine και Glickenhaus. Στη 2η θέση ολοκλήρωσε ο Καμούι Κομπαγιάσι με το δεύτερο GR010, το #7, με τη διαφορά του από τον teammate του να είναι μόλις τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου.

Η Alpine προσπάθησε αλλά το καλύτερο που κατάφερε ήταν η 3η θέση με τον Νικολά Λαπιέρ στο #36 A480 να σημειώνει χρόνο 3:24,850. Η Glickenhaus ήταν αρκετά άτυχη, καθώς ο Ράιαν Μπρίσκο στο #709 007 LMH στην τελευταία του προσπάθεια βρήκε κίνηση, ειδάλλως θα μπορούσε να βρεθεί στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Το δεύτερο αγωνιστικό της ομάδας βρέθηκε στην 5η θέση στην κατηγορία.

Στην LMP2 η WRT έδειξε τρομερή ταχύτητα και έδειξε ότι είναι μια από τις καλύτερες ομάδες αυτήν τη στιγμή στην κατηγορία παγκοσμίως. Ο Ρόμπιν Φριντς με το #31 Oreca έγραψε το 3:28,394 και ήταν πάνω από 1,5 δευτερόλεπτα ταχύτερος του #22 της United Autosports USA. Στην 3η θέση της κατάταξης βρέθηκε η JOTA με το #38 Oreca.

Στην GTE-Pro είδαμε ακόμα μία πολύ δυνατή μονομαχία, με την ομάδα της Corvette να επικρατεί. Ο Νικ Τάντι με τη #64 C8.R έγραψε το 3:49,985 και πήρε την pole position, δείχνοντας για ακόμα μία φορά πως είναι ένας εκ των καλύτερων οδηγών sportscar στον κόσμο. Στη 2η θέση ακολούθησε η δεύτερη C8.R, μόλις 0,192 δευτερόλεπτα μακριά. Στην δεύτερη σειρά της εκκίνησης στην κατηγορία, είδαμε τις δύο Porsche 911 RSR, όντας λιγότερο από τέσσερα δέκατα πίσω από τα αμερικάνικα αγωνιστικά.

Απογοήτευση επικράτησε στη Ferrari, καθώς οι δύο 488 GTE της AF Corse έμειναν πάνω από ένα δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή. Συγκεκριμένα το #52 αγωνιστικό έγραψε ταχύτερη επίδοση στο 3:51,779.

Στην GTE-Am η κατάσταση άλλαξε για την ιταλική ομάδα, καθώς ο Βινσέν Αμπρίλ πήρε την pole position με τη #61 488 GTE, σημειώνοντας χρόνο στο 3:52,594. Ακολούθησε η Ferrari της Kessel Racing, ενώ στην 3η θέση ολοκλήρωσε η #77 Porsche της Dempsey-Proton. Άξιο αναφοράς το γεγονός πως στη διαδικασία της Hyperpole βρέθηκε το αμιγώς γυναικείο πλήρωμα των Iron Dames που θα εκκινήσουν τον αγώνα από την 6η θέση.

Ο αγώνας των 24 Ώρών του Λε Μαν είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει το Σάββατο 11 Ιουνίου στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα Hyperpole

Φωτογραφίες: Toyota, Corvette Racing