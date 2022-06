Για ακόμα μία φορά η βρετανική ανέβαλε τα πλάνα της σχετικά με την κατασκευή δικού της πρωτότυπου αγωνιστικού.

Τα τελευταία χρόνια η McLaren είναι μία εταιρεία που «φλερτάρει» με το ενδεχόμενο εισόδου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC). Από την εποχή των LMP1 Hybrid, η βρετανική φίρμα εξετάζει σοβαρά την επιστροφή της στον 24ωρο αγώνα Λε Μαν, αλλά ποτέ το πλάνο αυτό δεν μετουσιώθηκε σε κάτι το ουσιώδες.

Πριν από λίγους μήνες, ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, είχε δηλώσει πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα έπαιρναν τις τελικές τους αποφάσεις σχετικά με το WEC αλλά και το άλλο, παράλληλο σενάριο, της εμπλοκής στη Formula E. Αυτό επιβεβαθιιώθηκε και η βρετανική εταιρεία θα εισέλθει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ηλεκτρικών μονοθεσίων, καθώς εξαγόρασε την ομάδα της Mercedes.

Σε νέα του τοποθέτηση, ο Αμερικανός επιβεβαίωσε πως η επιστροφή της McLaren στα μεγάλα σαλόνια των αγώνων αντοχής δεν έχει πάρει ακόμα το πράσινο φως: «Ακόμα δεν έχουμε πάρει απόφαση για το πότε θα εισέλθουμε στο WEC. Είμαστε μεγάλοι υποστηρικτές του πρωταθλήματος αυτού. Πιστεύω πως τώρα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο πρόγραμμά μας στη Formula E. Με τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα στο WEC έχουμε χρόνο να πάρουμε αποφάσεις αν πρόκειται να μπούμε το 2024 ή το 2025».

McLaren Racing will compete in the pioneering all-electric race series @FIAFormulaE from the 22/23 season. ⚡️🤩⁰



The McLaren Formula E Team will be formed through the acquisition of @MercedesEQFE, which will see the reigning champions become part of the McLaren family. 🤝