Τρίτος νεκρός στο TT Isle of Man 2022

Το φετινό TT Isle of Man μετράει και τρίτο νεκρό, αυτήν τη φορά στον αγώνα Supersport.

Τα άσχημα νέα από το φετινό TT Isle of Man ξεκίνησαν πριν από περίπου μια εβδομάδα όταν στις δοκιμές πριν την έναρξη των αγώνων ο Μάρκ Πάρσλοου έχασε τη ζωή του στις κατατακτήριες δοκιμές. Λίγες ημέρες αργότερα είχαμε ακόμα μια απώλεια, αυτήν τη φορά στην κατηγορία των sidecars, με τον Ολιβιέ Λαβορέλ να υποκύπτει στα τραύματά του από ατύχημα στον πρώτο γύρο του αγώνα.

Δυστυχώς, τα νέα συνεχίζουν να μην είναι καλά από το «Νησί» καθώς είχαμε ακόμα έναν νεκρό αναβάτη. Ο Ντέιβι Μόργκαν από την Βόρεια Ιρλανδία, σε ατύχημα που είχε στον αγώνα Supersport έχασε τη ζωή του. Ο 52χρονος αναβάτης ήταν πολύ έμπειρος με συμμετοχές σε όλους τους μεγάλους αγώνες Road Racing.

Το ντεμπούτο του το έκανε στην πίστα Bishopscourt το 1993 και γρήγορα έγινε ένας από τους πρωταγωνιστές των αγώνων. Το 2005 κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα 250cc στο North West 200, ενώ είχε και δύο νίκες στο Ulster το 2012 και το 2017. Στο TT Isle of Man είχε πάρει μέρος σε 80 αγώνες με την καλύτερη επίδοσή του να είναι το 2006 με μια 7η θέση στην κατηγορία Senior TT.

