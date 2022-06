Ο Κέβιν Μάγκνουσεν επέστρεψε στην πρώην ομάδα του έπειτα από την απουσία ενός έτους από την F1 και οι αλλαγές που συνάντησε ήταν αρκετές.

Μία από τις εκπλήξεις της φετινής σεζόν δεν είναι άλλη από τον Κέβιν Μάγκνουσεν, που εντυπωσιάζει κατά την επιστροφή του στη Formula 1 με τη Haas. O Δανός έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο την ευκαιρία που του έδωσε η αμερικανική ομάδα, όταν αποδέσμευσε τον Νικίτα Μάζεπιν.

Μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν έχει μαζέψει συνολικά 15 βαθμούς ενώ ο teammate του, Μικ Σουμάχερ δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει αγώνα στις 10 πρώτες θέσεις. Μπορεί εντός πίστας οι εμφανίσεις του να είναι πολύ καλές, όμως σε αυτό, πέρα από τη δική του ικανότητα, βοηθά το γεγονός πως συνάντησε μία πολύ διαφορετική Haas.

«Έχω δει μία πολύ ωραία αλλαγή στην ομάδα. Στον ένα χρόνο που δεν ήμουν εδώ, έχουμε μεταφέρει πολύ κόσμο στο Μαρανέλο και αυτό βοηθάει στην επικοινωνία ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα. Τα τελευταία χρόνια η ομάδα έχει βάση στις ΗΠΑ, δύο εγκαταστάσεις στην Ιταλία και μία στην Αγγλία. Έχουμε μεγαλώσει και παράλληλα έχουμε βελτιώσει την επικοινωνία μας. Το πρσωπικό έχει αυξηθεί και το μονοθέσιο έχει γίνει επίσης καλύτερο. Η Haas είναι μία πολύ καλή ομάδα πλέον», ανέφερε ο Μάγκνουσεν στο racingnews365.com.

O Μάγκνουσεν ανέφερε το Μαρανέλο, μιας και η Haas έχει κατασκευάσει τα νέα γραφεία της δίπλα στο εργοστάσιο της Ferrari. Οι δύο ομάδες συνεργάζονται στενά από το 2016 όπου η αμερικανική ομάδα εισήλθε στη Formula 1.

Η βελτιωμένη λειτουργία της Haas έχει φέρει αποτελέσματα στην πίστα, ωστόσο οι πιέσεις συνεχίζονται από διάφορες ομάδες ώστε τέτοιου τύπου συνεργασίες δύο ομάδων να απαγορευτούν στο μέλλον. Η συνεργασία της με τη Ferrari προβλέπει τη χρήση της αεροδυναμικής σήραγγας των Ιταλών, ενώ το σασί της Haas το κατασκευάζει η Dallara.

