Για ακόμα έναν αγώνα της F1 φέτος, η γερμανική ομάδα δεν ήταν σε θέσει να απειλήσει όχι μόνο για τη νίκη αλλά ούτε για το βάθρο.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Πριγκιπάτο του Μονακό, η Mercedes-AMG μας είχε προϊδεάσει για τις προσδοκίες της σχετικά με τον αγώνα. Η ομάδα του Μπράκλεϊ περίμενε ένα δύσκολο τριήμερο, σε αντίθεση με την Ισπανία, όπου έφτασε μέχρι και να διεκδικεί τη νίκη.

Οι προβλέψεις της επιβεβαιώθηκαν, με τον Τζορτζ Ράσελ να τερματίζει στην 5η θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον, έχοντας ακόμα ένα γεμάτο προβλήματα τριήμερο ,περιορίστηκε στην 8η θέση στο Grand Prix Μονακό. Παρά το γεγονός όμως πως η W13 έχει δείξει σημάδια βελτίωσης, τα αποτελέσματα δεν έρχονται στη Mercedes, με τον επικεφαλής της, Τότο Βολφ, να παραδέχεται για ακόμα μία φορά την έλλειψη ταχύτητας του γερμανικού μονοθεσίου.

«Πιστεύω πως είμαστε η τρίτη ταχύτερη ομάδα. Δεν είμαστε δεύτεροι, δεν είμαστε τέταρτοι. Έχουμε δύο καταπληκτικούς οδηγούς, αλλά είναι πολύ εκνευριστικό που η διαφορά μας από την κορυφή έχει παραμείνει ίδια. Αν το δούμε από τη θετική μεριά, η διαφορά είναι μισό δευτερόλεπτο. Αν το δούμε από την αρνητική, είναι πάνω από οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου. Αυτό για εμάς ως Mercedes είναι ξεκάθαρα ανεπίτρεπτο. Μαθαίνουμε νέα πράγματα κάθε φορά που είμαστε στην πίστα. Κάθε χιλιόμετρο για εμάς είναι σημαντικό για το πώς θα βελτιώσουμε το μονοθέσιο. Προς το παρόν είμαστε στο πουθενά και θέλουμε να ξεφύγουμε από την κατάσταση αυτή», ανέφερε ο Αυστριακός στο motorsport.com.

Με τη σεζόν του 2022 να είναι χαμένη, μοιάζει λογικό η Mercedes να ξεκινήσει τις εργασίες στο μονοθέσιο του 2023. Ωστόσο ο Βολφ εξηγεί πως αυτό δεν είναι μία απλή διαδικασία: «Αν θέλουμε να αλλάξουμε την αεροδυναμική μας φιλοσοφία, πρέπει να κατανοήσουμε γιατί το επόμενο μονοθέσιο θα είναι ταχύτερο στην πίστα από το τωρινό. Αν το ξέραμε ήδη θα το είχαμε κάνει. Πρέπει να πάρουμε ορισμένες αποφάσεις κάποια στιγμή για το αν θα αλλάξουμε την αεροδυναμική φιλοσοφία του μονοθεσίου ή την αρχιτεκτονική του».

Μετά από επτά αγώνες στο 2022 η Mercedes είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας κατασκευαστών, με 134 βαθμούς. Η διαφορά της πλέον από την πρώτη Red Bull Racing έχει αυξηθεί στους 101.

Team ❤️ In this together, every step of the way 🙏 pic.twitter.com/iSQjfXUhqV