Οι αγωνοδίκες του GP Μονακό δεν έδωσαν ποινή σε κανέναν οδηγό της Red Bull Racing παρά τις διαμαρτυρίες της Scuderia Ferrari.

Η καρό σημαία έπεσε στο Μονακό με τον Σέρχιο Πέρεζ να κατακτά τη νίκη στον αγώνα, όμως το δεύτερο ημίχρονο είχε ήδη ξεκινήσει. Η Ferrari κατέθεσε ένσταση προς τους αγωνοδίκες για τους Σέρχιο Πέρεζ και Μαξ Φερστάπεν, καθώς όπως έδειξε και η μετάδοση, τουλάχιστον στην περίπτωση του Ολλανδού, είχαν πατήσει την γραμμή στην έξοδο του pitlane.

Αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια έχουμε δει οδηγούς να δέχονται ποινή γιατί πάτησαν τη γραμμή αυτή. Τρανό παράδειγμα ο Γιούκι Τσουνόντα της Scuderia AlphaTauri στο Grand Prix Αυστρίας το 2021, όπου πάτησε δύο φορές τη γραμμή και δέχθηκε δύο ποινές 5 δευτερολέπτων.

Οι αγωνοδίκες ξεκίνησαν τη δουλειά και έπρεπε να περάσουν παραπάνω από 4 ώρες ώστε να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους. Τις δύο περιπτώσεις που έκανε ένσταση η Ferrari, τις απέρριψαν, καθώς όπως προκύπτει από το πόρισμα των αγωνοδικών, ο Φερστάπεν φαίνεται να έχει το εμπρός και πίσω αριστερό ελαστικό στην αριστερή μεριά της κίτρινης γραμμής στην έξοδο του pitlane και να μην την ξεπερνάει. Όσον αφορά την περίπτωση του νικητή Πέρεζ, το εμπρός αριστερό ελαστικό του φαίνεται να ακουμπά τη γραμμή αλλά επίσης να μην την ξεπερνάει.

Μέχρι και το 2021 η κίνηση του Φερστάπεν ήταν αξιόποινη, όμως για το 2022 υπήρξε αλλαγή στο Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα. Συγκεκριμένα το Παράρτημα L αναφέρει πλέον πως κανένα ελαστικό ενός μονοθεσίου δεν πρέπει να περάσει πλήρως τη γραμμή του pitlane. Μέχρι το 2021 το Παράρτημα του Διεθνή Αγωνιστικού Κώδικα ανέφερε πως κανένα μέρος ενός μονοθεσίου δεν πρέπει να αγγίζει τη γραμμή του pitlane.

Αυτό σημαίνει πως παρά το γεγονός ότι ο Φερστάπεν πάτησε τη γραμμή στην έξοδο, μόνο ένα μέρος του ελαστικού του ακουμπούσε στην αριστερή μεριά της γραμμής. Αν το ελαστικό είχε περάσει ολόκληρο τη γραμμή, τότε ο Ολλανδός θα δεχόταν ποινή 5 δευτερολέπτων και θα έχανε το βάθρο από τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari.

To ζήτημα πήρε επιπλέον διαστάσεις όταν αποκαλύφθηκε ότι οι οδηγίες του Διευθυντή Αγώνα, Εντουάρντο Φρέιτας, ήταν ίδιες με του αγώνα του 2021 όπου ίσχυε διαφορετικός κανονισμός στο Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα. Αυτό θέλησε να ξεκαθαρίσει η Ferrari, καθώς οι οδηγίες πρέπει να είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα.

Our title contenders fighting for every single point 💪#MonacoGP #F1 @Max33Verstappen @Charles_Leclerc pic.twitter.com/N9S2hlFF2g