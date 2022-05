O Μονεγάσκος της Ferrari «πετούσε» στις κατατακτήριες δοκιμές στο Μονακό και μετά το τέλος του Q3 δεν έκρυψε τη χαρά του για το αποτέλεσμα.

Ακόμα μία pole position πρόσθεσε ο Σαρλ Λεκλέρ στην καριέρα του, καθώς ήταν ο ταχύτερος οδηγός στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μονακό. Ο Μονεγάσκος έκανε μία φανταστική επίδοση και πανηγύρισε τη 14η pole της καριέρας του. Παρά τις κόκκινες σημαίες στο τέλος του Q3, η Scuderia Ferrari κλείδωσε την πρώτη σειρά της εκκίνησης, με τον Κάρλος Σάινθ να ολοκληρώνει στη 2η θέση.

Μετά το τέλος των κατατακτηρίων, ο Λεκλέρ ήταν πολύ χαρούμενος με την επίδοσή του και δεν έκρυψε τα συναισθήματά του: «Είναι μία ιδιαίτερη pole position. Είμαι τόσο χαρούμενος. Μέχρι τώρα όλα έχουν κυλήσει ομάλά αυτό το τριήμερο. Ήξερα την ταχύτητα που έχει το μονοθέσιο. Έπρεπε να τελειώσω τη δουλειά που είχα, ήξερα τι πρέπει να κάνω, όλα πήγαν τέλεια. Ο γύρος μου πριν από την κόκκινη σημαία ήταν πάρα πολύ καλός. Τίποτα δεν άλλαξε όμως μετά από αυτό για εμάς».

Όσο για το γύρο στο τέλος που δεν ολοκλήρωσε, ο Μονεγάσκος ανέφερε: «Ήμουν πραγματικά στο όριο, είχα αρκετή υπερστροφή. Δυσκολεύτηκα να φέρω τα ελαστικά στις σωστές θερμοκρασίες στο τελευταίο κομμάτι λόγω της κίνησης. Βελτίωνα αρκετά, ήμουν πολύ πιο γρήγορος και είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχω τον Κάρλος μαζί μου στην πρώτη σειρά της εκκίνησης».

Την Κυριακή υπάρχει η πρόβλεψη για βροχή στο Μονακό. Όμως αυτό δεν πτοεί τον Λεκλέρ: «Στο στεγνό είναι πιο προβλέψιμα τα πράγματα, όμως ό,τι καιρό κι αν έχουμε ξέρουμε πως θα είμαστε ανταγωνιστικοί».

Το Grand Prix Μονακό είναι προγραμματισμένο την Κυριακή στις 16:00 ώρα Ελλάδας. Μπείτε στο κλίμα του αγώνα με το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 15:30.

