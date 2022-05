O Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Πριγκιπάτο του Μονακό, επαναλαμβάνοντας την παρουσία του στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα ελεύθερων δοκιμών στο Grand Prix Μονακό για τη Scuderia Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να παίρνει την 1η θέση και στο FP2. O Μονεγάσκος ήταν καταιγιστικός και με το 1:12,656 που σημείωσε με τη μαλακή γόμα ελαστικών έκανε το δύο στα δύο στις ελεύθερες δοκιμές. Η Ferrari μάλιστα έκανε το 1-2, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι στη 2η θέση, μόλις 44 χιλιοστά πίσω από τον teammate του. Οι δύο Red Bull, των Σέρχιο Πέρεζ και Μαξ Φερστάπεν, μπορεί να ακολούθησαν στις θέσεις 3 και 4, όμως η διαφορά τους από τις F1-75 ήταν στα τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου.

Πολύ καλή εμφάνιση και πάλι για τη McLaren που με τον Λάντο Νόρις κατάφερε να ξεπεράσει τη Mercedes του Τζορτζ Ράσελ. Ο μοναδικός που δεν σημείωσε χρονομετρημένη επίδοση ήταν ο Ντάνιελ Ρικάρντο, καθώς είχε σύγκρουση με τις μπαριέρες στην πρώτη του προσπάθεια.

Ας δούμε τι έγινε στο FP2 του Grand Prix Μονακό. Με την έναρξη της διαδικασίας είδαμε 17 οδηγούς να κάνουν την εμφάνισή τους στην πίστα. Οι τρεις που δεν βγήκαν ήταν οι Ρικάρντο, Μπότας και Ζου, με την Alfa Romeo να αλλάζει την MGU-K στο μονοθέσιο του Φινλανδού.

Στα πρώτα 10 λεπτά η κατάταξη άλλαζε συνεχώς, με τον Πέρεζ να έχει τον ταχύτερο χρόνο με το 1:14,001. Η Ferrari επέλεξε και πάλι διαφορετική στρατηγική από τους υπόλοιπους, έχοντας τη σκληρή γόμα στα δύο μονοθέσιά της. Εντυπωσιακός ήταν ο Νόρις που πάλευε με τις Mercedes, ενώ οι οδηγοί που δυσκολεύονταν ιδιαίτερα ήταν οι Τσουνόντα και Λατίφι. Ο Φέτελ είχε μία πολύ τρομακτική στιγμή στις στροφές της πισίνας, χάνοντας τον έλεγχο, όμως ο Γερμανός κατάφερε να αποφύγει τις μπαριέρες.

Πριν συμπληρωθούν 15 λεπτά, είχαμε την πρώτη κόκκινη σημαία της διαδικασίας. O Ρικάρντο έχασε τον έλεγχο στις στροφές της πισίνας και διέλυσε την MCL36 του στις προστατευτικές μπαριέρες. Ο Αυστραλός ήταν στον πρώτο του γύρο στη διαδικασία.

🚩 RED FLAG 🚩



Ricciardo into the barriers after getting out of shape going through the swimming pool section#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/VJtJOnDKPx May 27, 2022

To FP2 συνεχίστηκε με 37 λεπτά να απομένουν για το τέλος της διαδικασίας. Οι περισσότεροι οδηγοί βγήκαν με τη μαλακή γόμα ελαστικών κι ως αποτέλεσμα είδαμε τους χρόνους να πέφτουν σημαντικά. Ο Πέρεζ έγραψε το 1:13,324 και ήταν και πάλι ταχύτερος του Φερστάπεν για 31 χιλιοστά μόλις. Ο Λεκλέρ δεν το άφησε αυτό να περάσει και με το 1:13,125 ανέβηκε εκείνος στην 1η θέση της κατάταξης.

Ο Φερστάπεν θέλησε να περάσει στην αντεπίθεση, όμως το μόνο που κατάφερε ήταν να κάνει τον Λεκλέρ να βελτιώσει στο 1:12,764. Ο Σάινθ βρέθηκε 2ος με τον πρώτο του καθαρό γύρο με τη μαλακή γόμα, ενώ στην 6η θέση ήταν ο Αλόνσο με την Alpine.

Norris bails out at Sainte Devote



Stroll then follows him down the run off at Turn 1 moments later#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/v1Ggnjjaai — Formula 1 (@F1) May 27, 2022

H μαλακή γόμα έδειχνε να έχει αρκετή απόδοση να δώσει ακόμα και στον έκτο γρήγορο γύρο. Ο Λεκλέρ βελτίωσε το χρόνο του στο 1:12,656, με τον Σάινθ να τον πλησιάζει στα δύο δέκατα. Οι δύο οδηγοί της Red Bull δεν μπορούσαν να βρουν το χρόνο που ήθελαν, με τη διαφορά να είναι αρκετά μεγάλη προς ώρας.

Στο μικρό χρονικό διάστημα που ακολούθησε, αρκετοί ήταν εκείνοι που επέστρεφαν στα pit ώστε να προετοιμαστούν για προσομοιώσεις αγώνα. Πράγματι, οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα με πολλά καύσιμα 15 λεπτά πριν το τέλος της διαδικασίας, με τις δύο Ferrari να είναι τα μονοθέσια που βγήκαν στο τέλος.

Αρκετές ήταν οι κίτρινες σημαίες που κυμάτισαν στη στροφή 1, με αρκετούς οδηγούς να χάνουν και στο FP2 τα φρένα στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς για τους ίδιους, κανένας δεν είχε σύγκρουση με τις μπαριέρες και η διαδικασία ολοκληρώθηκε δίχως προβλήματα.

Η δράση συνεχίζεται με το FP3 το Σάββατο στις 14:00 ώρα Ελλάδος. Ακολουθήστε όλη τη δράση του Grand Prix Μονακό στο gMotion by Gazzetta με LIVE στις κατατακτήριες και στον αγώνα.

Αποτελέσματα FP2 GP Μονακό

Φωτογραφίες: Pirelli