Απογοητευμένος ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari, μετά από ένα τριήμερο που ολοκληρώθηκε δίχως βαθμούς.

Σε έναν αγώνα που έδειχνε όλα να κυλούν υπέρ του, ο Σαρλ Λεκλέρ εγκατέλειψε το Grand Prix Ισπανίας, μένοντας δίχως βαθμούς για πρώτη φορά στη φετινή χρονιά. Σε συνδυασμό με τη νίκη του Μαξ Φερστάπεν, ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari έχασε την πρωτοπορία στη βαθμολογία οδηγών. Παράλληλα η Red Bull Racing πέρασε στην 1η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Μετά την εγκατάλειψή του από μηχανικό πρόβλημα, ο Λεκλέρ μίλησε στο Sky Sports για το πολύ άσχημο αποτέλεσμα: «Έχασα δύναμη από τον κινητήρα και έπρεπε να σταματήσω. Είχαμε κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω ακόμα το λόγο. Με πονάει η εγκατάλειψη. Υπήρξαν όμως και θετικά, δείξαμε πως είμαστε γρήγοροι. Αυτά συμβαίνουν. Στην αρχή της σεζόν δεν είχαμε προβλήματα. Οι μηχανικοί μας έχουν δουλέψει πολύ σκληρά».

Επιπλέον ο οδηγός της Ferrari τόνισε πως κάτι τέτοιο δεν πρέπει να επαναληφθεί: «Πρέπει να δούμε ποιο ήταν το πρόβλημα, να το ανακαλύψουμε. Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο πέρα από το να κοιτάζω τα θετικά. Είχαμε πολλά αυτό το τριήμερο. Είχαμε καλό ρυθμό αγώνα και σε κατατακτήριες αλλά και τη διαχείριση ελαστικών. Το τελευταίο ήταν το αδύνατο σημείο μας μέχρι τώρα. Ανυπομονώ για τον επόμενο αγώνα στο σπίτι μου την επόμενη εβδομάδα. Ευελπιστώ να έχουμε ένα φοβερό αποτέλεσμα εκεί».

Πλέον στη βαθμολογία οδηγών ο Λεκλέρ βρίσκεται έξι βαθμούς πίσω από τον Φερστάπεν, έχοντας νωρίτερα φέτος μία διαφορά που ξεπερνούσε τους 40 βαθμούς. Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Μονακό στις 27-29 Μαΐου.

