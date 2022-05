Formula 1, Βαρκελώνη: Εγκατέλειψε ο Λεκλέρ, έχασε μία σχεδόν σίγουρη νίκη (vid)

Ο οδηγός της Scuderia Ferrari είδε τον κινητήρα του μονοθεσίου του να τον προδίδει στον 27ο γύρο.

Αντί να κατακτήσει στο Grand Prix Ισπανίας την τρίτη φετινή του νίκη και να αυξήσει τη διαφορά από τον Μαξ Φερστάπεν, ο Σαρλ Λεκλέρ τέθηκε εκτός αγώνα λόγω μηχανικού προβλήματος. Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν άνετα πρώτος στον αγώνα, όταν ξαφνικά στον 27ο γύρο ο κινητήρας του μονοθεσίου του έχασε ισχύ.

Ο Λεκλέρ έφθασε όπως-όπως στα pit, όπου η ομάδα του αποφάσισε να τον αποσύρει από τον αγώνα, καθώς – προφανώς – το πρόβλημα ήταν σοβαρό και δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί.

#SpanishGP #Race The pôle man is out #Charles16 #charlesleclerc let’s hope #GeorgeRussell P1 why not ! pic.twitter.com/ev5Qhzcw1x