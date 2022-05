Ο οδηγός της Red Bull Racing κατέκτησε την τέταρτη φετινή νίκη του, παρά τη δυσλειτουργία στην RB18.

Δύο πρόσωπα είχε το Grand Prix Ισπανίας για τον Μαξ Φερστάπεν, που από τα προβλήματα και τον εκνευρισμό, βρήκε το δρόμο προς τη νίκη και τα χαμόγελα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε έξοδο στη στροφή 4 στον γύρο 9 του αγώνα της Βαρκελώνης κι έπειτα, ξόδεψε πάρα πολλούς γύρους κολλημένος πίσω από τη Mercedes του Τζορτζ Ράσελ, καθώς δεν λειτουργούσε σωστά το DRS στο μονοθέσιό του.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο οδηγός της Red Bull Racing εξήγησε στον βετεράνο Πέδρο ντε λα Ρόσα, τι ακριβώς πήγε στραβά στο πρώτο μισό του αγώνα στο Μονμελό.

«Είχα αρκετά προβλήματα. Πρώτα την έξοδο στη στροφή 4. Ξαφνικά είχα ισχυρό ούριο άνεμο και έχασα το πίσω μέρος, βγαίνοντας εκτός πίστας. Μετά είχα κολλήσει σε ένα τρενάκι και προσπαθούσα να περάσω αλλά το DRS μου δεν λειτουργούσε πάντα. Αυτό δυσκόλεψε πολύ τα πράγματα για μένα. Μέσω στρατηγικής καταφέραμε να περάσουμε κι από εκεί και πέρα κάναμε τον αγώνα μας, κατακτώντας στο τέλος τη νίκη. Ήταν δύσκολη αρχή αλλά ωραίο τέλος», είπε ο 24χρονος.



Στη συνέχεια, ο Ισπανός ρώτησε τον Verstappen για τη μάχη του με τον Ράσελ και τα αναπόφευκτα νεύρα όταν το DRS δυσλειτουργούσε.

«Προσπάθησα να παραμείνω συγκεντρωμένος. Προφανώς δεν είναι ωραίο όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο αλλά στο τέλος νίκησα, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό και είμαι χαρούμενος και για τον Τσέκο. Ήταν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για την ομάδα», είπε ο οδηγός της Red Bull Racing.

