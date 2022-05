Η αναβάθμιση που έφερε η Aston Martin στο Grand Prix Ισπανίας έχει πυροδοτήσει τεράστιες εξελίξεις στον παρασκηνιακό χώρο της F1.

Στο πλαίσιο του έκτου αγώνα του 2022, οι περισσότερες ομάδες επέλεξαν να φέρουν μία σειρά από αναβαθμίσεις στα μονοθέσιά τους. Αυτή που κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν η Aston Martin, καθώς τα νέα sidepod της AMR22 θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό αυτά της Red Bull RB18.

H FIA έδρασε πριν το αγωνιστικό τριήμερο κι έκανε έλεγχο στο εργοστάσιο της βρετανικής ομάδας για τυχόν παρατυπίες. Ωστόσο τα ευρήματά της απέδειξαν ότι η βρετανική ομάδα ακολούθησε νόμιμη οδό και πως δοκίμαζε όσα έδειξε στην Ισπανία, από τον περασμένο Νοέμβριο! Αυτό δεν άρεσε καθόλου στη Red Bull Racing, που άφησε υπόνοιες ότι η Aston Martin εξέλιξε τα νέα κομμάτια του μονοθεσίου της με αθέμιτο τρόπο. Την περασμένη χρονιά μάλιστα, αρκετοί μηχανικοί μετέβησαν από την αυστριακή ομάδα στη βρετανική, με το μεγάλο όνομα να είναι ο φημισμένος αεροδυναμιστής, Νταν Φάλοουζ.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της FIA, η Red Bull Racing διατηρεί τις αμφιβολίες της σχετικά με το πώς η Aston Martin εμφανίστηκε στην Ισπανία με μία τέτοια λύση. Μάλιστα, επιβεβαίωσε μέσω του επικεφαλής της, Κρίστιαν Χόρνερ, πως θα ξεκινήσει εσωτερική έρευνα στο εργοστάσιο της ομάδας στο Μίλτον Κινς για πιθανές εγκληματικές παραβάσεις.

«Η αντιγραφή είναι η μεγαλύτερη μορφή κολακείας. Δεν είναι τυχαίο που υπήρξαν μετακινήσεις προσωπικού από τη Red Bull στην Aston Martin κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η FIA μας ειδοποίησε και μας είπε πως υπάρχει ένα μονοθέσιο που μοιάζει με το δικό μας και ήθελαν τη λίστα με το προσωπικό που αποχώρησε από εμάς. Αρκετοί είναι αυτοί που αλλάζουν συνεχώς ομάδες στο paddock και είναι λογικό να μεταφέρουν μαζί τους τις ιδέες τους και τη γνώση τους. Αυτό που δεν είναι δίκαιο και καθόλου αποδεκτό είναι να υπάρχει μεταφορά πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα υπάρξει εσωτερική έρευνα. Αν υπάρχει μεταφορά πνευματικής ιδιοκτησίας θα ήταν μία εγκληματική πράξη. Επενδύουμε πολλά εκατομμύρια στην προστασία της τεχνολογίας μας και δεν θέλουμε να καταλήξει σε χέρια αντιπάλων. Σε αντίθετη περίπτωση, να εμπορικοποιήσουμε και την αεροδυναμική», ανέφερε ο Βρετανός.

Here's another set of images to compare Aston Martin AMR22 v AMR22B v RB18. Sidepods, floor (not as visible in these images), engine cover, vents and even the shark fin shape. No wonder Red Bull doesn't want to let it go. #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/OBLRieu6lh