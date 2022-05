Η βρετανική ομάδα της F1 εμφανίστηκε με πολύ διαφορετικό σχεδιασμό στα paddock του GP Ισπανίας.

H Aston Martin επιβεβαίωσε τα λεγόμενά της και έφερε μία πολύ μεγάλη αναβάθμιση στη Βαρκελώνη, που αλλάζει σημαντικά την εμφάνιση του μονοθεσίου της. Η AMR22, που έχει δυσκολέψει ιδιαίτερα στους πρώτους αγώνες τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Λανς Στρολ, θα έχει διαφορετικό πρόσωπο από εδώ και πέρα.

Η βρετανική ομάδα αποκάλυψε στο Grand Prix Ισπανίας μία πολύ μεγάλη αλλαγή στα sidepod του μονοθεσίου της, σε μία προσπάθεια να βελτιώσει την απόδοσή του. Το μέγεθός τους έχει μειωθεί σημαντικά, με το σχεδιασμό του να είναι παρεμφερής αυτού της Red Bull RB18. H ομάδα του Σίλβερστον έχει αποδείξει στο παρελθόν πως δεν φοβάται να ακολουθήσει τη σχεδιαστική φιλοσοφία των αντιπάλων της, με πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2020, όταν βάσισε το μονοθέσιό της στη Mercedes της προηγούμενης σεζόν.

Η αλλαγή αυτή προφανώς δεν συνέβη από τη μία ημέρα στην άλλη. Αρχικά οι μηχανικοί πρέπει να κάνουν τις δικές τους μετρήσεις κι έπειτα τα σχέδια να περάσουν από δοκιμές στο CFD και στην αεροδυναμική σήραγγα. Για να επιτευχθεί η μεγάλη αυτή αλλαγή έπρεπε να γίνουν αλλαγές και στο εσωτερικό του μονοθεσίου. Τα ψυγεία, οι καλωδιώσεις και όλα τα εξαρτήματα έπρεπε να ανασχεδιαστούν και η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Μαζί με τα sidepod υπάρχουν εμφανείς αλλαγές και στο πάτωμα της AMR22, καθώς πλέον υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις από πλευράς αεροδυναμικής.

Από την αναβάθμιση αυτή η Aston Martin περιμένει καλύτερη αεροδυναμική απόδοση, όμως μία τόσο μεγάλη αλλαγή δίνει πολλά δεδομένα που χρειάζεται χρόνος για να αξιολογηθούν. Συνήθως όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, οι ομάδες δεν μπορούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση του μονοθεσίου τους άμεσα. Επιπλέον ένας άλλος στόχος για τη βρετανική ομάδα είναι να μειώσει το βάρος του μονοθεσίου της που είναι, όπως και των περισσότερων, πολύ πάνω από το κατώτατο όριο που ορίζουν οι κανονισμοί.

The B-version of the Aston Martin AMR22 has left the garage. Looks a bit like a repainted Red Bull. #AMuS #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/h42SFJTkC4