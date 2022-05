Η τρίτη σειρά της εκκίνησης δεν ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Βρετανό, καθώς ήθελε κάτι παραπάνω στο Q3 του Grand Prix Ισπανίας.

To Grand Prix Ισπανίας είναι ένα τριήμερο που η Mercedes-AMG Petronas έδειξε να είναι πολύ ανταγωνιστική σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες. Από τις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής η W13 E Performance είχε την ταχύτητα να ανταγωνιστεί τις Ferrari και Red Bull Racing.

Ωστόσο στις κατατακτήριες οι Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον περιορίστηκαν στις θέσεις 4 και 6, μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον poleman, Σαρλ Λεκλέρ. Το αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν το επιθυμητό, με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να είναι απογοητευμένος: «Μπορώ να πω πως έχω απογοητευτεί λίγο γιατί ήθελα να είμαι πιο ψηλά στην κατάταξη. Είδαμε τον Τζορτζ να είναι πιο μπροστά, οπότε θα συνεχίζω να πιέζω. Σε ρυθμό αγώνα έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση κι αν δώσουμε μάχη με τη Ferrari θα είναι φανταστικό. Πιστεύω πως οι Red Bull έχουν το ταχύτερο μονοθέσιο μέχρι στιγμής. Έχουμε κάνει μεγάλο βήμα προς τα εμπρός και αυτό είναι φοβερό. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά για να είμαστε εδώ, αλλά για να είμαι πάλι στην ίδια θέση με προηγούμενους αγώνες είναι εκνευριστικό».

Well done, Team. Progress 👊 Let's keep this momentum going. pic.twitter.com/8dz3tOvCrl