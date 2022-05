O Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Ισπανίας για λογαριασμό της Scuderia Ferrari που έκανε το 1-2.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε ο έκτος αγώνας της σεζόν στο πρωτάθλημα της Formula 1 για τη Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να ολοκληρώνει στην κορυφή των χρόνων στο FP1. O Mονεγάσκος με τη μαλακή γόμα ελαστικών έθεσε το ρυθμό με το 1:19,828 και ήταν 79 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του teammate του, Κάρλος Σάινθ. Η διαφορά από τον Μαξ Φερστάπεν που ολοκλήρωσε στην 3η θέση ήταν 0,336 δευτερόλεπτα, όμως ο Ολλανδός βρήκε κίνηση στο γρήγορο γύρο του.

Θετική η πρώτη περίοδος δοκιμών για τη Mercedes, με τις αναβαθμίσεις να φαίνεται να λειτουργούν, ενώ στην πρώτη 10άδα είδαμε τις δύο McLaren και τις δύο AlphaTauri. Στο FP1 του Grand Prix Ισπανίας πήραν μέρος οι Γιούρι Βιπς για τη Red Bull Racing, Ρόμπερτ Κουμπίτσα για την Alfa Romeo και Νικ Ντε Βρις για τη Williams.

Ας δούμε όμως τι έγινε στο FP1 του Grand Prix Ισπανίας. Με το που άναψε το πράσινο φως στο τέλος του pit-lane, όλοι οι οδηγοί βγήκαν για τα πρώτα τους περάσματα. Κάποιοι πραγματοποιούσαν αεροδυναμικές δοκιμές, καθώς οι περισσότερες ομάδες είχαν αναβαθμίσεις στα μονοθέσιά τους. Η ομάδα με τις περισσότερες αλλαγές ήταν η Aston Martin, που παρουσίασε έναν πολύ διαφορετικό σχεδιασμό στα sidepod της AMR22.

Μετά από τα πρώτα 10 λεπτά στην κορυφή των χρόνων ήταν ο Φερστάπεν με το 1:22,394, με τους Λεκλέρ και Σάινθ να τον ακολουθούν. Παρά τους 45 βαθμούς θερμοκρασία πίστας, η πρόσφυση βελτιωνόταν και επέτρεπε στους οδηγούς να βελτιώνουν τα περάσματά τους.

One of our two home heroes fires in a P1 lap 🔥 @Carlossainz55 dons the soft tyres and clocks a 1:19.907 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/3J9pLqkJvy

Ο Φερστάπεν συνέχισε να κυριαρχεί στα χρονόμετρα, κατεβάζοντας ακόμα περισσότερο την ταχύτερη επίδοση και με τη συμπλήρωση 20 λεπτών η διαφορά του από τον Λεκλέρ είχε ανέβει στα οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου. Μέχρι εκείνο το σημείο είχαμε δει τη σκληρή και τη μαλακή γόμα ελαστικών να χρησιμοποιείται από τους οδηγούς.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση 30 λεπτών, είδαμε τις δύο Williams να σκαρφαλώνουν εντός της πρώτης 10άδας με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Το ίδιο έκανε και ο Σάινθ λίγα δευτερόλεπτα μετά, με τον Ισπανό να γράφει το 1:19,907. Ο Φερστάπεν βρήκε κίνηση στο γρήγορο γύρο του και δεν έγραψε αντιπροσωπευτική επίδοση, όμως ο Λεκλέρ ήταν εκείνος που έγραψε ταχύτερη επίδοση στο 1:19,828. Όπως αποδείχθηκε, η μαλακή γόμα έδινε καλή απόδοση για μόλις ένα γύρο, με τον Χάμιλτον να είναι ο μόνος που γυρνούσε στην πίστα, κάνοντας συνεχόμενα περάσματα.

Στα τελευταία 10 λεπτά, με τις ομάδες να μην έχουν ελαστικά για να βελτιώσουν τους ταχύτερους χρόνους τους, εστίασαν σε stint με πολλά καύσιμα. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε δίχως κάποιο απρόοπτο και άπαντες στρέφουν τα βλέμματά τους στο FP2.

Our first-timers are going well in FP1 👏



De Vries is currently P13, while Vips focuses on hard tyre running#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/kwXkSH2NPx