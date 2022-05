Οι οδηγοί της Haas F1 δοκίμασαν την τύχη τους σε ένα πολύ διαφορετικό αγωνιστικό όχημα από αυτό που είχαν συνηθίσει μέχρι τώρα.

Οι οδηγοί της Formula 1, κατά τη θητεία τους στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ. δεν συνηθίζουν να οδηγούν κάτι άλλο πέρα από τα μονοθέσιά τους. Εξαίρεση μπορεί να θεωρηθεί η δοκιμή αγωνιστικού kart, όπως έκανε πριν από λίγες ημέρες ο Κάρλος Σάινθ, ενώ ακόμα πιο σπάνιο φαινόμενο είναι οι οδηγοί να έχουν παράλληλο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Πριν από δύο εβδομάδες πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Μαϊάμι στην ολοκαίνουργια διαδρομή της Πολιτείας της Φλόριδα. Εκεί οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες, εκμεταλλευόμενες την ανάπτυξη της Formula 1 στις ΗΠΑ.

Η ομάδα της Haas από τη μεριά της θέλησε να παντρέψει δύο πολύ διαφορετικά μηχανοκίνητα σπορ. Ο ιδιοκτήτης της αμερικανικής ομάδας, Τζιν Χας, έχει τη δική του ομάδα στο NASCAR, την Stewart-Haas Racing και έδωσε τα κλειδιά ενός εκ των αγωνιστικών του στους Μικ Σουμάχερ και Κέβιν Μάγκνουσεν. Μαζί τους ήταν ο δοκιμαστής της ομάδας, Πιέτρο Φιτιπάλντι και οι τρεις τους είχαν την καθοδήγηση από τους οδηγούς της Stewart-Haas Racing, Τσέις Μπρίσκο, Κόουλ Κάστερ και Ράιλι Χερμπστ.

Get ready to shake 'n' bake with the @HaasF1Team drivers, @KevinMagnussen and @SchumacherMick as they take on @NASCAR 🤩



Check out the full edit on our official F1 YouTube channel to view an unforgettable experience for the American-owned team! 🍿#F1