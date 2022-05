Ο πρώην οδηγός της F1 συνεχίζει το κρεσέντο του κατά του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή κι αυτή τη φορά επικαλείται τον παράγοντα Τζορτζ Ράσελ.

Το 2022 η Mercedes-AMG Petronas μπήκε στη νέα εποχή της Formula 1 έχοντας διαφοροποιημένο οδηγικό δίδυμο, για πρώτη φορά από το 2017. Ο Τζορτζ Ράσελ αντικατέστησε τον Βάλτερι Μπότας και έκανε το μεγάλο βήμα στη γερμανική ομάδα έχοντας ξεκινήσει ως οδηγός της ακαδημίας της.

Μετά από πέντε αγώνες στο 2022 ο Βρετανός έχει μαζέψει συνολικά περισσότερους βαθμούς απ’ ότι ο teammate του, Λιούις Χάμιλτον. Αυτό οφείλεται κυρίως στη δυναμική της W13 που δεν είναι η αναμενόμενη και το γεγονός πως ο νεαρός οδηγός έχει επωφεληθεί τρεις φορές έναντι του teammate του από την είσοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας στους αγώνες. Ωστόσο στη Mercedes δεν ασχολούνται προς ώρας με τα αποτελέσματα των οδηγών τους, διότι είναι επικεντρωμένοι στη βελτίωση της απόδοσης του μονοθεσίου.

