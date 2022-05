Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren αναμένεται να σημειώσει ένα ιδιαίτερο ρεκόρ για την Αυστραλία στον επόμενο αγώνα της F1 στην Ισπανία.

Στο Grand Prix Μ. Βρετανίας το 2011, η HRT με τις ευλογίες της Red Bull Racing έδωσε την ευκαιρία στον Ντάνιελ Ρικάρντο να κάνει το ντεμπούτο του στη Formula 1. Ο Αυστραλός έπειτα πέρασε δύο χρονιές στην Toro Rosso (νυν Scuderia AlphaTauri) πριν μεταβεί στη μεγάλη ομάδα. Εκεί παρέμεινε μέχρι το 2018 κι έπειτα αποφάσισε να μετακομίσει στη Renault. Η κίνηση αυτή δεν του βγήκε κι έτσι το 2020 αποφάσισε να αλλάξει στρατόπεδο κι έγινε οδηγός της McLaren.

Τώρα ο 32χρονος στον επόμενο αγώνα της Formula 1 που θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία ετοιμάζεται να γράψει ένα σημαντικό ρεκόρ. Ο Ρικάρντο θα γίνει ο οδηγός με τις περισσότερες συμμετοχές με τη σημαία της Αυστραλίας, ξεπερνώντας τον Μαρκ Ουέμπερ. Οι δύο οδηγοί έχουν από 215 συμμετοχές και το GP Ισπανίας θα είναι το 216ο για τον οδηγό της McLaren.

Παρά το γεγονός αυτό, ο πιο επιτυχημένος Αυστραλός οδηγός παραμένει ο Τζακ Μπράμπαμ, έχοντας 3 παγκόσμια πρωταθλήματα και 14 νίκες στη Formula 1. O Ρικάρντο βρίσκεται στην 4η θέση της σχετικής λίστας. Δεύτερος είναι ο Άλαν Τζόουνς με ένα πρωτάθλημα και 12 νίκες, ενώ ο Ουέμπερ έχει 9 νίκες, μία παραπάνω από τον οδηγό της McLaren.

Παράλληλα ο Ρικάρντο επιθυμεί να ξεκινήσει από το μηδέν τη φετινή του σεζόν, καθώς στους πρώτους 5 αγώνες έχει σημειώσει μόλις 11 βαθμούς. Η απόδοσή του έναντι του Λάντο Νόρις είναι απογοητευτική και ήδη υπάρχουν ερωτηματικά σχετικά με το μέλλον του στη βρετανική ομάδα.

