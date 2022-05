H Lamborghini ανακοίνωσε πρόγραμμα Hypercar

Ακόμα ένας μεγάλος κατασκευαστής αυτοκινήτων επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στους κορυφαίους αγώνες αντοχής το 2024.

Η Lamborghini Squadra Corse ανακοίνωσε πως ξεκινάει το δικό της πρόγραμμα Hypercar και θα αγωνιστεί στο WEC και στην IMSA αρχής γενομένης από το 2024. Η ιταλική φίρμα υπάγεται στον Όμιλο Volkswagen, που πρόσφατα επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στη Formula 1 από το 2026.

Αρχικά, είχε ανακοινωθεί πως τόσο η Porsche όσο και η Audi θα συμμετάσχουν στην κατηγορία Hypercar από το 2024. Μπορεί η πρώτη να βρίσκεται ήδη σε περίοδο δοκιμών εξέλιξης του αγωνιστικού της, η δεύτερη όμως δεν πρόκειται να κάνει την επιστροφή της στους αγώνες αντοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες του gMotion by Gazzetta, η εμπλοκή της Audi στη Formula 1 οδήγησε στην εγκατάλειψη του πρότζεκτ Hypercar.

H Lamborghini, όπως και η Porsche επέλεξε το σετ κανονισμών της LMDh και θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο της στις 24 Ώρες της Daytona το 2024. Η πλατφόρμα αυτή δίνει την κατάλληλη ευκαιρία στην ιταλική φίρμα να προχωρήσει στον εξηλεκτρισμό της γκάμας αυτοκινήτων της. Μέχρι το τέλος του 2024 όλα της τα μοντέλα θα προσφέρονται με υβριδικά συστήματα.

Οι εταιρείες που επιλέγουν την πλατφόρμα της LMDh πρέπει να προμηθευτούν σασί από έναν κατασκευαστή αγωνιστικών LMP2 που συμμετέχουν στο WEC, στην IMSA και σε άλλα πρωταθλήματα αντοχής. Η Lamborghini αναμένεται να συνεργαστεί με τη Ligier στο συγκεκριμένο τομέα, ενώ ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αναμένεται να βασιστεί σε έναν εξ’ αυτών που βρίσκονται ήδη στα μοντέλα παραγωγής.

Η κατηγορία Hypercar πληθαίνει μέρα με τη μέρα, μιας και ήδη έχουμε τις Toyota και Glickenhaus να αγωνίζονται με τα δικά τους αγωνιστικά στο WEC. Αργότερα μέσα στη χρονιά η Peugeot θα κάνει το δικό της ντεμπούτο με το εκκεντρικό 9Χ8 Hypercar, ενώ από το 2023 η Scuderia Ferrari θα τις πλαισιώσει με το δικό της αγωνιστικό. Οι παραπάνω εταιρείες έχουν επιλέξει το σετ κανονισμών Le Mans Hypercar.

Οι κατασκευαστές που θα εισέλθουν στο WEC και την IMSA το 2023 με αγωνιστικό LMDh είναι οι: Acura/Honda, Cadillac, Porsche και BMW. Τα αγωνιστικά Le Mans Hypercar και LMDh μπορεί να υπάγονται σε διαφορετικά σετ κανονισμών, όμως η απόδοσή τους είναι παραπλήσια κι αυτό τους επιτρέπει να αγωνίζονται κάτω από μία ενιαία κατηγορία, είτε αυτή λέγεται Hypercar στην περίπτωση του WEC, είτε GTP στην περίπτωση της IMSA.



