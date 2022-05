Η γαλλική ομάδα έχει μπροστά της μία πολύ δύσκολη απόφαση να πάρει για το οδηγικό της δίδυμο στην F1 την επόμενη αγωνιστική χρονιά.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα της Alpine αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Formula 1 με τους Έστεμπαν Οκόν και Φερνάντο Αλόνσο. Το 2021 η ομάδα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην ιστορία της στο σπορ με αυτό το όνομα, με τον Γάλλο οδηγό να θριαμβεύει στο δραματικό Grand Prix Ουγγαρίας.

Για το 2022 η ομάδα έχεις στις τάξεις της ένα πολύ αξιόλογο lineup οδηγών - και όχι μόνο στην επίσημη ομάδα. Αναπληρωματικός και δοκιμαστής οδηγός της είναι ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος κατέκτησε τα πρωταθλήματα της Formula 2 και Formula 3 τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Αυστραλός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα μελλοντικά ταλέντα και αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως αξίζει μια θέση στη Formula 1.

Το πρόβλημα της Alpine είναι το γεγονός πως ο Αλόνσο, παρά το γεγονός πως το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος του 2022, αποδίδει εξαιρετικά στην πίστα. Μπορεί ο Ισπανός να έχει αρκετές ατυχίες μέχρι τώρα αλλά η παραμονή του είναι αρκετά πιθανή στην ομάδα και την επόμενη σεζόν.

Αυτή η εξέλιξη αφήνει πιθανότατα τον Πιάστρι εκτός αγωνιστικής θέσης, με την Alpine να εξετάζει το ενδεχόμενο δανεισμού του σε άλλη ομάδα. Όμως ο επικεφαλής της ομάδας, Ότμαρ Σαφνάουερ, αποκάλυψε πως σύντομα θα αποφασίσουν ποιος οδηγός θα πλαισιώσει τον Αλόνσο την επόμενη χρονιά.

«Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα αυτό το ζήτημα. Είναι αρκετά νωρίς ακόμα. Πιθανότατα κοντά στο Gran Prix Μ. Βρετανίας θα πάρουμε τις αποφάσεις μας», ανέφερε ο Σαφνάουερ στο Autosport.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν κυκλοφορήσει φήμες αναφορικά με την αντικατάσταση του Νίκολας Λατίφι στη Williams από τον Πιάστρι. Ο Σαφνάουερ όμως δεν γνωρίζει κάτι επί τούτου: «Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει στη Williams. Δεν το έχω σκεφτεί το ενδεχόμενο αυτό. Πριν από λίγο καιρό η McLaren ήρθε και μας είπε αν μπορούν να έχουν τον Πιάστρι ως αναπληρωματικό οδηγό και τους απαντήσαμε θετικά. Ο λόγος είναι πως όσο περισσότερο βρίσκεται σε ένα μονοθέσιο τόσο το καλύτερο. Αυτή είναι η στρατηγική μας. Όμως το τι συμβαίνει στη Williams δεν μπορώ να το ξέρω».

Πριν από λίγα 24ωρα, ο Πιάστρι βρέθηκε στο Κατάρ όπου πραγματοποίησε δοκιμές με το μονοθέσιο της Alpine του 2021.

