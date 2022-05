Σε μία διαφορετικού είδους τηλεοπτική εμφάνιση, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αμφισβήτησε το κατά πόσο σωστό είναι να αγωνίζεται στην F1.

Τα τελευταία χρόνια ο οδηγός της Aston Martin, Σεμπάστιαν Φέτελ, έχει ακολουθήσει μια διαφορετική στάση αναφορικά με οικολογικά, κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά ζητήματα, πέρα από την οδήγηση στη Formula 1. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν αυτό στο Grand Prix Μαϊάμι, όπου φόρεσε μία μπλούζα που ανέφερε: «Μαϊάμι 2060: Το πρώτο υποβρύχιο Grand Prix» και «Δράστε τώρα ή κολυμπήστε αργότερα».



Ο λόγος που ο οδηγός της βρετανικής ομάδας φόρεσε τη συγκεκριμένη μπλούζα, ήταν για να περάσει το δικό του μήνυμα κατά της κλιματικής αλλαγής. Την κίνηση αυτή τη συνδύασε με ένα κράνος που είχε ζωγραφισμένο πάνω έναν αναπνευστήρα.

Λίγες ημέρες μετά το Grand Prix Μαϊάμι, ο Φέτελ εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή BBC Question Time, όπου μίλησε εφ’ όλης της ύλης. Από τη Formula 1 έως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κι από τον πόλεμο στην Ουκρανία, έως το Brexit.

Σε ερώτηση που του τέθηκε αναφορικά με το αν είναι υποκριτικό να έχει τη στάση αυτή για το περιβάλλον και παράλληλα να οδηγεί στη Formula 1, ο Φέτελ απάντησε: «Ναι με κάνει υποκριτή και έχετε δίκιο να γελάτε αλλά υπάρχουν ερωτήσεις που κάνω πάντα στον εαυτό μου καθημερινά για το πώς θα προστατεύσω το περιβάλλον. Δεν είμαι άγιος. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που είναι στον έλεγχό μου και άλλα όχι. Το πάθος μου είναι να οδηγώ μονοθέσια. Κάθε φορά που μπαίνω μέσα στο αγωνιστικό μου το λατρεύω. Όταν όμως βγαίνω από το μονοθέσιο σκέφτομαι επίσης αν είναι αυτό κάτι που πρέπει να κάνουμε: να ταξιδεύουμε στον κόσμο και να σπαταλάμε συνεχώς πόρους. Υπάρχουν πράγματα που μπορώ να κάνω καλύτερα. Δεν παίρνω συνεχώς το αεροπλάνο για να μετακινούμαι, παίρνω ενίοτε το αυτοκίνητο. Υπάρχουν όμως πράγματα που δεν είναι υπό τον έλεγχό μου».

Το συμβόλαιο του 4 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή με την Aston Martin ολοκληρώνεται στο τέλος του 2022 και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως αυτό θα ανανεωθεί. Ο Φέτελ έχει αλλάξει σημαντικά σε προσωπικό επίπεδο και η απόδοση της βρετανικής ομάδας στην πίστα φαίνεται πως δεν θα είναι ο μοναδικός παράγοντας που θα παίξει ρόλο στο αν οι δύο πλευρές θα επεκτείνουν τη συνεργασία τους.

