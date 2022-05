Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ έχει γενέθλια, καθώς πριν από 72 χρόνια πραγματοποιήθηκε το πρώτο grand prix της F1 στην πίστα του Σίλβερστον.

Σαν Σήμερα, πίσω στο 1950 γράφτηκε ιστορία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς γεννήθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Ήταν 13 Μαΐου εκείνης της χροπιάς όταν διεξήχθη ο παρθενικός αγώνας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην πίστα του Σίλβερστον υπό την παρουσία 150.000 χιλιάδων θεατών και της Βασιλικής Οικογένειας.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Alfa Romeo που κυριάρχησε στον αγώνα, εκμεταλλευόμενη την απουσία της Scuderia Ferrari, που δεν έτρεξε στον αγώνα λόγω διαφωνίας περί χρηματοδότησης των συμμετεχόντων. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Τζουσέπε Φαρίνα οδηγώντας τη θρυλική Alfetta, ο οποίος έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Formula 1, εκκινώντας από την pole position.

H Alfa Romeo κατάφερε να κάνει το 1-2-3, με τους Λουίτζι Φατζιόλι και Ρεγκ Πάρνελ να συμπληρώνουν το βάθρο των νικητών. Το επίτευγμα της ιταλικής ομάδας θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο αν ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο δεν είχε εγκαταλείψει το Grand Prix με λίγους γύρους να απομένουν. Πίσω από τις τρεις Alfetta στα τελικά αποτελέδματα ολοκλήρωσε Ιβές Ζιρό-Καμπαντού με μία Tablot-Lago, δύο γύρους πίσω.

Έπειτα από 72 χρόνια ιστορίας, το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 έχει αναδείξει συνολικά 34 διαφορετικούς οδηγούς πρωταθλητές και 15 διαφορετικοί κατασκευαστές έχουν κατακτήσει τον τίτλο.

