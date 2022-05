To WRC θα γιορτάσει τα 50 χρόνια του στην Πορτογαλία

Πρωταθλητές οδηγοί, συνοδηγοί και διευθυντές ομάδων θα βρεθούν στο Ράλλυ Πορτογαλίας για ένα σημαντικό ορόσημο.

Η 50ή επέτειος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι θα εορταστεί στο Ράλλυ Πορτογαλίας της επόμενης εβδομάδας με μια μεγάλη συγκέντρωση παγκόσμιων πρωταθλητών και εμβληματικών αυτοκινήτων από την ιστορία του WRC.

Θα είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη συγκέντρωση παγκοσμίων πρωταθλητών ράλλυ που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι παλιοί πρωταθλητές Βάλτερ Ρερλ, Άρι Βάτανεν, Μίκι Μπιαζιόν, Κάρλος Σάινθ, Μάρκους Γκρόνχολμ και Πέτερ Σόλμπεργκ θα είναι όλοι παρόντες, μαζί με τους «νέους» Σεμπαστιέν Λεμπ, Σεμπαστιέν Οζιέ και Οτ Τάνακ που συνεχίζουν να αγωνίζονται στα ράλλυ. Το παρών θα δώσουν επίσης εμβληματικοί συνοδηγοί και άλλες προσωπικότητες των ράλλυ, όπως πο Ρόμεπρτ Ράιντ, Λουίς Μόγια, Ντέιβιντ Ρίτσαρντς κ.α.

Αυτό είναι μόνο το ανθρώπινο μέρος του εορτασμού. Στην Πορτογαλία θα βρεθούν και θα πρωταγωνιστήσουν σχεδόν 30 εμβληματικά αυτοκίνητα που έχουν γράψει ιστορία στο WRC. Κάποια από αυτά θα είναι εκεί μόνο ως στατικά εκθέματα, κάποια άλλα όμως θα «πατήσουν» στις Ειδικές Διαδρομές του Ράλλυ Πορτογαλίας.

Οι εορτασμοί ξεκινούν με ένα εορταστικό δείπνο την Τετάρτη 18 Μαΐου και θα συνεχιστούν μέχρι την Πέμπτη, όταν η πομπή των αυτοκινήτων θα μπει στην υπερειδική διαδρομή της Κοΐμπρα. Περαιτέρω επιδείξεις και παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς και στην Powerstage στο Fafe την Κυριακή.

«Ο καθένας έχει τις δικές του αναμνήσεις από τις συγκινήσεις και τον ενθουσιασμό από το WRC και αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για όσους βοήθησαν να γίνει το πρωτάθλημα τόσο ξεχωριστό», δήλωσε o διευθύνων σύμβουλος του WRC Promoter Γιόνα Ζίμπελ. «Η λίστα με τους θρύλους του WRC που έρχονται στην Πορτογαλία, τόσο οι άνθρωποι όσο και τα αυτοκίνητα, είναι μια υπενθύμιση για το υπέροχο άθλημα με το οποίο έχουμε τη μεγάλη τύχη να ασχολούμαστε».

Ο πρόεδρος της FIA Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ πρόσθεσε: «Η FIA ήταν πάντα ηγέτης την εξέλιξη τόσο με την αθλητική όσο και με την τεχνική έννοια. Η φετινή χρονιά δεν αποτελεί εξαίρεση καθώς το WRC εισάγει υβριδική τεχνολογία, βιώσιμα καύσιμα και προηγμένα μέτρα ασφαλείας. Καθώς το πρωτάθλημα μπαίνει στα 50 χρόνια του, είναι καιρός να αναλογιστούμε αυτά τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα, να γιορτάσουμε τους πρωταθλητές του παρελθόντος και του παρόντος και να κοιτάξουμε μπροστά σε ένα λαμπρό μέλλον».

