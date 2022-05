O Κάλε Ροβάνπερα πήρε μέρος σε αγώνα drift στην Ιρλανδία και εντυπωσίασε με τις ικανότητές του.

Ο Κάλε Ροβάνπερα, που συστήθηκε στο ελληνικό κοινό με τη νίκη του στο περσινό Ράλλυ Ακρόπολις, προηγείται στη βαθμολογία του φετινού πρωταθλήματος WRC. Ο 21χρονος Φινλανδός όμως δεν οδηγεί μόνο το αγωνιστικό Toyota Yaris στο όριο. Ο Ροβάνπερα δοκίμασε τις δυνάμεις του και στο drift, καθώς πήρε μέρος στον αγώνα που έγινε στο Mondello Park στην Ιρλανδία.

Having a lot of fun here in #DMEC Ireland! 🇮🇪🍀

Won my first battle of the day and we advance to Top-16!👊#KR69 #GRSupra #ToyotaGAZOORacing #IKH #Silvasti #OunevaGroup #RedBullMotorsports pic.twitter.com/50dNL3HvIO