Ιδιαίτερα χαρούμενος ήταν μετά τη νίκη του στην πίστα του Μαϊάμι ο Μαξ Φερστάπεν , κερδίζοντας στα ίσια τους οδηγούς της Ferrari.

Για ακόμα έναν αγώνα είδαμε τον Μαξ Φερστάπεν να μάχεται για τη νίκη του με τον Σαρλ Λεκλέρ. Οι δύο οδηγοί χάρισαν θέαμα και στο Grand Prix του Μαϊάμι, με τον οδηγό της Red Bull Racing να παίρνει την 3η του φετινή νίκη.

Ο Ολλανδός έχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στο 2022, καθώς όταν τερματίζει, κερδίζει τον αγώνα! Μετά το τέλος του αγώνα στη Φλόριδα, όντας εμφανώς καταπονημένος, μίλησε για το πώς έζησε το τριήμερο.

«Ήταν ένα τρομερό Grand Prix συνολικά για τη Formula 1. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας από πλευράς σωματικής κόπωσης. Μέχρι το τέλος ήταν συναρπαστικός αγώνας. Είμαι απίστευτα χαρούμενος με τη νίκη μου εδώ στο Μαϊάμι. Ήταν μία απίστευτη Κυριακή για εμάς», ανέφερε ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής.

Για να ανέβει μάλιστα στο βάθρο, ο οδηγός της Red Bull Racing χρειάστηκε τη συνοδεία της αστυνομίας, κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Σε μία... πινελιά "Made in USA". Μάλιστα στο βάθρο που είχε στηθεί έξω από το γήπεδο των Μαϊάμι Ντόλφινς που αγωνίζονται στο NFL, φόρεσε -όπως και οι οδηγοί της Ferrari- το κράνος που χρησιμοποιούν οι παίκτες στο αμερικανικό ποδόσφαιρο.

There's a new quarterback in town! #MiamiGP @Max33Verstappen pic.twitter.com/tBealHcQl4