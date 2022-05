Έρχονται το 2025 τα ηλεκτρικά πόλης από Cupra, Skoda και Volkswagen

Τα τρία ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα βασίζονται σε κοινή πλατφόρμα και θα κατασκευάζονται στην Ισπανία.

Επέκταση προς τις μικρότερες κατηγορίες περιλαμβάνει η στρατηγική του Volkswagen Group για την ηλεκτροκίνηση. Όπως έχει γίνει γνωστό, η Seat θα ηγηθεί ενός κοινού project για ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης που αφορά τις μάρκες Cupra, Skoda και Volkswagen. Τα τρία μοντέλα θα αρχίσουν να κατασκευάζονται το 2025 στο ισπανικό εργοστάσιο του Μαρτορέλ.

Βασισμένα σε κοινή πλατφόρμα, την MEB-Lite, τα μικρά ηλεκτρικά των Cupra – Skoda – Volkswagen θα έχουν παραπλήσιες διαστάσεις, με μήκος λίγο πάνω από τα τέσσερα μέτρα. Τα σκίτσα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Όμιλος Volkswagen επιβεβαιώνουν τις φήμες ότι πρόκειται για μικρά crossover, καθώς πρόκειται για μία κατηγορία που θα γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στην Ευρώπη.

Βέβαια για να διατηρήσει κάθε ηλεκτρικό μοντέλο την ξεχωριστή ταυτότητά του, το Cupra αναμένεται να είναι πιο σπορ σε εμφάνιση και επιδόσεις, με τα Skoda και Volkswagen να έχουν πιο πρακτικό χαρακτήρα. Όσο για τις τιμές τους, αναμένεται να κυμαίνονται από 20.000 έως 25.000 ευρώ.

Στόχος του Volkswagen Group είναι η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Μαρτορέλ να ξεπερνά τις 500.000 μονάδες. Ο γερμανικός όμιλος έχει ζητήσει την κρατική ενίσχυση του όλου project από την Ισπανία.



Sneak peek!🤩These are the first sketches of our smaller e-models from #Skoda, #Cupra & #VW, which will be built in #Spain from 2025. These entry level electric vehicles make the access to #eMobility easier & push the country's future of mobility - for generations to come. pic.twitter.com/LX49mJPYB5