Οι καλύτεροι κριτές μίας πίστας δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους οδηγούς της F1 και οι πρώτες εντυπώσεις από τα χαρακτηριστικά της διαδρομής στη Φλόριδα έχουν ενδιαφέρον

Ένα από τα πλέον πολυαναμενόμενα Grand Prix του 2022 αναμένεται να διεξαχθεί το ερχόμενο τριήμερο 6-8 Μαΐου. Η Formula 1 ταξιδεύει για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Μαϊάμι, με τους διοργανωτές του αγώνα να υπόσχονται ένα μαγικό τριήμερο.

Όμως το μεγάλο ερωτηματικό είναι η αγωνιστική διαδρομή και το πόσο θα βοηθήσει τους οδηγούς να δώσουν μάχες μεταξύ τους. Λίγα 24ωρα πριν το μεγάλο αγώνα όμως, έχουμε τις πρώτες δηλώσεις οδηγών, με τις εντυπώσεις τους να βασίζονται στη δουλειά που έχουν κάνει στον προσομοιωτή.

Ο οδηγός της Scuderia AlphaTauri, Πιέρ Γκασλί, μιλώντας στο motorsport.com, δήλωσε εντυπωσιασμένος: «Μπορώ να πω πως τη δοκίμασα στον προσομοιωτή και είναι φοβερή. Μου αρέσει πολύ η χάραξη. Έχει πολλές στροφές υψηλής ταχύτητας όπως επίσης και κάποιες ασυνήθιστες στροφές, είναι μεγάλη πρόκληση. Έχει και μεγάλες ευθείες. Θα έχουμε πιστεύω ένα φοβερό αγώνα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το τριήμερο».

Από τη μεριά του, ο οδηγός της Red Bull Racing, Σέρχιο Πέρεζ, συμφώνησε με τον Γκασλί: «Πιστεύω πως είναι μία καλή πίστα. Έχει ένα σημείο με συνεχόμενες στροφές που είναι δύσκολο να το πετύχεις σωστά. Η ορατότητα μπορεί να είναι πρόβλημα. Θα έχουμε όμως πιστεύω καλό αγώνα λόγω των τεράστιων ευθειών, ελπίζω και η ποιότητα της ασφάλτου να είναι καλή».

Ο οδηγός της Alfa Romeo, Βάλτερι Μπότας, είναι ακόμα ένας οδηγός που ευχαριστήθηκε την πίστα στον προσομοιωτή: «Φαίνεται μία πολύ καλή πίστα για προσπεράσματα. Ο τρόπος που έχει σχεδιαστεί για εμένα είναι αρκετά θετικός. Λογικά θα έχουμε έναν ωραίο αγώνα. Έχει μεγάλες ευθείες και δύο πολύ δυνατά σημεία προσπεράσματος. Στα χαρτιά φαίνεται καλή, στην πράξη μένει να τη δούμε. Συνολικά θα είναι ένα φοβερό τριήμερο».

